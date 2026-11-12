Defensa destaca el papel de las Fuerzas Armadas en los bloqueos y la lucha contra el narcotráfico

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó el informe del primer año de gestión de esa cartera de Estado, en el que expuso las principales acciones desarrolladas para fortalecer las Fuerzas Armadas, mejorar las capacidades de defensa y responder a las amenazas contra la seguridad nacional.

Uno de los puntos centrales de su balance fue la participación militar durante los 53 días de bloqueos que afectaron al país. Según los datos oficiales presentados por la autoridad, se registró una movilización acumulada de 26.917 efectivos y se ejecutaron 151 acciones de desbloqueo en el marco de las operaciones interinstitucionales.

Justiniano recordó que los conflictos provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, además de afectar el traslado de pacientes y las actividades económicas. En ese contexto, mencionó que el 20 de junio, mediante el Decreto Supremo 5636, se declaró el estado de excepción.

Las Fuerzas Armadas cumplieron tareas de apoyo a la Policía, resguardo de vías y protección de infraestructura crítica para contribuir al restablecimiento de la transitabilidad.

“Las Fuerzas Armadas no están para enfrentarse al pueblo ni para decidir la política. Su deber es defender la Constitución, respetar la institucionalidad y contribuir a proteger a la población cuando así lo establece la ley”, manifestó el ministro.

Lucha contra el crimen organizado y nuevas amenazas

Otro de los ejes del informe fue la preparación de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas.

El ministro informó que se reactivó el Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (COSDEP), instancia en la que se aprobaron cuatro propuestas normativas: una Ley de Seguridad y Defensa, una norma para el funcionamiento del propio consejo, un marco para el sistema de Inteligencia del Estado y una herramienta legal para regular la participación excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.

Sobre esta última propuesta, Justiniano explicó que la intervención militar tendría carácter excepcional, temporal, complementario y controlado, bajo autoridad civil, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos.

Operaciones contra el contrabando y cooperación internacional

En su balance, la autoridad también destacó las operaciones realizadas por el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y la Armada Boliviana en zonas fronterizas, cuencas fluviales y espacios lacustres, dirigidas a combatir actividades vinculadas al contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.

Asimismo, informó que Bolivia impulsa operaciones espejo con países vecinos. Precisó que ya se trabaja en coordinación con Brasil y Chile, mientras se busca ampliar estos mecanismos con Perú, Argentina y otros países limítrofes.

También mencionó las gestiones realizadas en Washington para fortalecer el control fronterizo, el intercambio de información, la vigilancia, la tecnología y la formación de personal, además de la participación boliviana en la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

Observaciones en el sistema de radares Sidacta

Entre los asuntos expuestos durante el informe figura la situación del sistema de radares Sidacta. Justiniano señaló que una revisión encontró que, de los 13 radares contratados, solamente dos estaban operativos sin observaciones, nueve presentaban observaciones y dos no funcionaban.

Ante estos antecedentes, el Ministerio de Defensa presentó una querella penal para investigar un presunto daño económico estimado inicialmente en más de Bs 1.478 millones.

“Será la justicia la que determine responsabilidades individuales”, afirmó.

Modernización militar y atención de emergencias

El ministro también señaló que se inició una revisión de las necesidades de mantenimiento, comunicaciones, movilidad, vigilancia, logística y entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Además, anunció ajustes en los procedimientos de ascenso y evaluación para garantizar que la carrera militar se base en el mérito, la formación, la antigüedad y el cumplimiento de las normas.

En materia de atención de emergencias, destacó la participación de efectivos militares en rescates, tareas contra incendios y asistencia a comunidades afectadas por desastres. También mencionó las acciones desarrolladas tras el accidente del avión Hércules en El Alto y las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, en Viacha.

Finalmente, Justiniano identificó como prioridades para la siguiente etapa la recuperación de capacidades de vigilancia aérea, el fortalecimiento del control fronterizo, la transformación de las empresas del sector defensa y la mejora de los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres.

“No pretendemos medir una gestión por sus anuncios, sino por lo que quede funcionando”, sostuvo al cerrar la presentación de su informe.