Más de 700 camiones bolivianos están perjudicados por bloqueos en Chile y las pérdidas superan Bs 3 millones

El bloqueo nacional del transporte en Chile mantiene paralizadas las operaciones de cientos de camiones bolivianos en los puertos de Arica e Iquique. Álvaro Ayllón, presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), informó que más de 700 unidades se encuentran perjudicadas por la medida, que cumple su tercer día.

El dirigente explicó que la protesta comenzó el martes por los constantes incrementos en el precio de los combustibles y que las movilizaciones se extendieron a distintas regiones chilenas. Una propuesta del Gobierno de ese país para congelar los precios hasta febrero no fue aceptada por los transportistas, por lo que el bloqueo continúa.

“Son más de 700 camiones que a la fecha se encuentran perjudicados por este bloqueo”, señaló Ayllón, al referirse a la situación en Arica e Iquique, principales puntos portuarios utilizados por el transporte boliviano para recoger mercancías.

El conflicto afecta tanto a las exportaciones como a las importaciones. En el primer caso, los camiones que ya ingresaron a territorio chileno tienen plazos para llevar la carga hasta los puertos, pero la paralización impide cumplir con esos tiempos y puede generar multas y gastos adicionales.

En cuanto a las importaciones, los transportistas no pueden recoger los contenedores que llegaron a los puertos ni devolver los que se encuentran vacíos. Según Ayllón, los plazos continúan contabilizándose, lo que puede ocasionar sobrecostos para los importadores y las empresas de transporte.

También está afectado el traslado de combustible

La paralización alcanza también a los camiones que transportan combustible desde Chile hacia Bolivia. Ayllón indicó que los bloqueos en los accesos a Arica e Iquique impiden que las unidades puedan ingresar o salir de los principales puntos de carga.

“Los transportistas no pueden salir o ingresar a las ciudades”, explicó, al mencionar que las rotondas de Lluta y los accesos a Alto Hospicio se encuentran bloqueados.

Pérdidas superan Bs 3 millones

El presidente de Cadetran señaló que el perjuicio económico para el transporte boliviano supera el millón de bolivianos por día. De acuerdo con su estimación, las pérdidas acumuladas ya sobrepasan los tres millones de bolivianos, tomando en cuenta los aproximadamente 700 camiones paralizados.

Además, advirtió que los exportadores pueden perder las fechas de embarque acordadas con las navieras, lo que implicaría gastos de reprogramación y estadía de contenedores en los puertos.

Ayllón agregó que diariamente ingresan entre 250 y 300 camiones por los pasos fronterizos de Chungará, Colchane, Tambo Quemado y Pisiga. Debido al conflicto, estima que más de mil unidades que debían estar circulando entre ambos países se encuentran afectadas o han dejado de realizar sus operaciones previstas.

Cadetran pide intervención de las autoridades

El dirigente cuestionó la falta de acciones del Gobierno boliviano frente a la situación y pidió que las autoridades tomen en cuenta las consecuencias para el comercio exterior.

“Esperamos que las autoridades tomen nota de este problema”, manifestó Ayllón, quien advirtió que, si el conflicto se prolonga hasta el fin de semana, las operaciones podrían acumular hasta siete días de retraso, considerando que durante el fin de semana también se ven limitados los trámites aduaneros y la planificación del transporte.

Alertó que los incrementos internacionales del combustible también están afectando al sector boliviano y sostuvo que los transportistas no están en condiciones de asumir nuevas alzas en el costo de los carburantes.