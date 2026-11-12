Cochabamba amaneció este jueves con una intensa lluvia que se registró desde aproximadamente las 02:00 y alcanzó diferentes regiones del departamento. Se prevé que las precipitaciones continúen de manera intermitente con posibles descargas eléctricas en horas de la tarde.

El meteorólogo del Servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Gonzalo Angola, informó que las condiciones climáticas se mantendrán inestables durante los próximos días y recomendó tomar en cuenta la continuidad de las lluvias.

"Hemos amanecido con precipitaciones, preveemos que vamos a tener estas precipitaciones todavía estos días", señaló.

Angola explicó que, para esta jornada, se espera que la lluvia disminuya aproximadamente a las 09:00; sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y existe la posibilidad de que las precipitaciones regresen durante la tarde.

"Va a continuar de forma intermitente. En horas de la tarde tendremos precipitación y posiblemente incluso tengamos el tema de las descargas eléctricas", advirtió.

Lluvias hasta el sábado y mejora desde el domingo

De acuerdo con el pronóstico de Naabol, las precipitaciones podrían continuar durante la noche y la madrugada del viernes, además de presentarse de manera intermitente hasta el sábado.

"La tendencia es que las precipitaciones continúen", sostuvo Angola, quien señaló que las condiciones climáticas comenzarían a mejorar desde el domingo, con una mayor probabilidad de estabilidad durante el lunes.

Respecto a las temperaturas, se prevé que la máxima alcance los 28 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 grados.

Lluvia provoca acumulación de agua en puentes a desnivel

Las precipitaciones también dejaron algunas consecuencias en la ciudad de Cochabamba. El agua se acumuló en diferentes sectores, entre ellos el puente a desnivel Ingavi, ubicado en el ingreso al aeropuerto internacional Jorge Wilstermann.

En este punto, la acumulación de agua obligó a los conductores a reducir la velocidad y circular con precaución, mientras la lluvia persistía durante las primeras horas de la mañana.

La continuidad de las precipitaciones mantiene las condiciones de humedad en la ciudad y el departamento, mientras se espera que el tiempo comience a mejorar a partir del domingo.