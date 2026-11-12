El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 12 de noviembre tormentas eléctricas, temperaturas altas y lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantiene la probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas continúan en ascenso.

La Paz tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 9°C y 21°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 19°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 20°C.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 22°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que ascienden.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 13°C y 33°C.

Sucre tendrá tormentas eléctricas, acompañadas de una alta probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 23°C.

Tarija tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 18°C a los 34°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve ascenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de chubascos aislados y lluvias.

Santa Cruz tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 22°C y 31°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 22°C con una máxima de 36°C.

Cobija tendrá una jornada con tormenta eléctrica con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 24°C y 35°C.