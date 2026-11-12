El dólar registra cambios en sus precios de compra y venta este jueves

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 12 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,70 por dólar estadounidense, lo que representa una leve disminución respecto a la jornada anterior, cuando la cotización llegó a Bs 11,71.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este jueves?

En el mercado paralelo, el dólar registra este jueves una cotización de Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta, según el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportó Bs 11,91 para la compra y Bs 11,93 para la venta. Esto representa una disminución de Bs 0,02 en el precio de compra y un incremento de Bs 0,05 en el de venta.

De esta manera, el dólar paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones son referenciales, por lo que no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.