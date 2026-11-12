La cotización oficial del dólar continúa en descenso este jueves en Bolivia

La cotización oficial de la moneda estadounidense registra una nueva disminución este jueves 12 de noviembre, aunque con una variación menor respecto a la jornada anterior.
11/11/2026 23:34
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El dólar oficial se cotiza en Bs 11,70 este jueves 12 de noviembre, registrando una disminución de un centavo respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,71, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense continúa su tendencia descendente y acumula varias jornadas consecutivas de reducción en su cotización.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.
Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.
Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,71.
Jueves 12 de noviembre: Bs 11,70.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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