¿Un dólar digital en Bolivia? Analizan propuesta para implementar USD Mint y modernizar la economía

Una propuesta denominada USD Mint abrió el debate sobre nuevas alternativas para modernizar la economía y ampliar las herramientas financieras disponibles para la población.

La iniciativa fue socializada por la diputada Sonia Siñani Callisaya, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), durante un encuentro en el que participaron varios legisladores nacionales. En la actividad se presentó información sobre el funcionamiento de esta divisa digital, sus características técnicas y los posibles beneficios que podría ofrecer a la ciudadanía.

Según lo expuesto, USD Mint funcionaría mediante una plataforma y una aplicación digital que se presenta como un supuesto banco de beneficio público. La propuesta contempla la emisión y entrega de un denominado «dólar digital», bajo el concepto de ingreso básico universal.

El encuentro también permitió recoger observaciones e insumos técnicos que podrían utilizarse como punto de partida para la elaboración de un proyecto de ley. Sin embargo, la socialización de la iniciativa no significa que la moneda haya sido aprobada ni que esté habilitada para su uso oficial en Bolivia.

¿Qué significa implementar una moneda digital?

En términos sencillos, se trataría de incorporar una herramienta de dinero en formato electrónico que podría utilizarse mediante una plataforma o aplicación, en lugar de manejar únicamente billetes y monedas físicas.

En este caso, la propuesta plantea entregar unidades digitales denominadas en dólares y vincularlas al concepto de ingreso básico universal, es decir, la posibilidad de proporcionar recursos económicos a las personas bajo determinadas condiciones o mecanismos de distribución.

Por ahora, la propuesta se encuentra en una etapa de socialización y análisis.