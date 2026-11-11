¿Cómo funciona la nueva metodología para calcular el precio del diésel? El análisis de Francesco Zaratti

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aplicará un cálculo basado en el promedio de los últimos 100 días para establecer el precio del diésel, con el objetivo de reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales del combustible y del tipo de cambio en el mercado nacional.

El analista y experto en hidrocarburos Francesco Zaratti explicó que el precio que actualmente paga el consumidor, de Bs 17,95 por litro, está determinado principalmente por dos variables: el costo internacional del diésel y el tipo de cambio oficial, además de los gastos de logística y otros costos adicionales.

Según explicó, el precio internacional del combustible puede registrar variaciones importantes en periodos cortos. Como ejemplo, mencionó que el petróleo crudo, del cual se deriva el diésel, pasó de superar los 110 dólares a ubicarse en alrededor de 97 dólares. Estos cambios pueden repercutir directamente en el costo final del producto.

A ello se suma el comportamiento del dólar, debido a que el país compra diésel en moneda extranjera, pero lo comercializa en bolivianos. Por esta razón, las variaciones del tipo de cambio también inciden en el cálculo del precio.

¿Cómo funciona el promedio de 100 días?

Zaratti explicó que la resolución establece que, en lugar de tomar como referencia únicamente los precios recientes, se considerará el comportamiento de ambas variables durante los 100 días anteriores al cálculo. Con esos datos se obtiene un promedio que permite reducir las variaciones bruscas.

“Las variaciones tienen que promediarse, es un tema estadístico”, señaló el especialista, al explicar que este mecanismo busca que los cambios en el mercado internacional no se trasladen de manera inmediata al precio que paga el consumidor.

Además, indicó que se estableció una franja de variación del 5%, dentro de la cual se mantendrá el precio anterior. Actualmente, el litro de diésel continúa en Bs 17,95 y, según el analista, con la fórmula anterior posiblemente habría registrado un incremento.

El experto aclaró que esto no significa que el precio permanecerá congelado durante 100 días, sino que el cálculo considera los 100 días anteriores y se actualiza tomando en cuenta ese promedio.

“Si hubiera tendencia, si el petróleo se dispara a 150, obviamente el precio se varía. Si el dólar también baja a nueve bolivianos, el precio debería bajar”, explicó.

¿Qué pasará con el precio de la gasolina?

Durante la entrevista, Zaratti señaló que la gasolina actualmente tiene un precio fijo y no cuenta con una fórmula de actualización similar a la del diésel. Sin embargo, anticipó que el próximo año, cuando se retire la subvención a este combustible, podría aplicarse un decreto con un mecanismo de cálculo que considere el precio internacional y el tipo de cambio.

El especialista también explicó que Bolivia cubre aproximadamente el 40% de su consumo de gasolina con producción nacional, mientras que el 60% restante debe importarse. Estos dos componentes tienen costos diferenciados: la producción interna toma como referencia un barril de petróleo de alrededor de 65 dólares, mientras que la gasolina importada se calcula sobre un costo cercano a los $us 90.

Asimismo, indicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantiene la mezcla de gasolina con etanol al 12%, y precisó que este componente tiene un costo aproximado de Bs 8 por litro para la estatal.