Descubren fósiles de hace 600 millones de años en una cueva del Pantanal boliviano

En la penumbra subterránea del Pantanal boliviano, la roca guarda secretos de un mundo primitivo. Una expedición en la comunidad de Motacusito, en el departamento de Santa Cruz, sacó a la luz estructuras que podrían conservar las huellas de los primeros organismos multicelulares de la Tierra. Con una antigüedad estimada de hasta 600 millones de años, el descubrimiento despierta el interés de la comunidad científica internacional.

La incursión, liderada por el responsable de Arqueología de la Gobernación de Santa Cruz, Danilo Drakic, junto al paleontólogo José Luis Ortiz, permitió registrar distintas formaciones de presunto origen orgánico adheridas a la caverna.

Ante la magnitud del escenario, ambos investigadores coincidieron en la urgencia de someter las muestras a rigurosos análisis para certificar su naturaleza y edad exacta.

“¡Esto es algo mundial! Esto no puede quedarse guardado en un lugar quieto. Con una publicación científica, hay que decirle al mundo entero que esto está acá”, exclamó Ortiz en plena exploración, visiblemente emocionado frente a los vestigios.

El experto apuntó a la presencia de vida multicelular remota y recalcó que el trabajo de laboratorio será decisivo para validar la hipótesis.

Consciente de que la paleontología rebasa su área de especialidad, Drakic buscó respaldo técnico inmediato tras las primeras inspecciones.

El arqueólogo envió fotografías de las piezas al paleontólogo Mario Suárez Riglos para obtener un segundo criterio.

“Cuando le mandé la foto él me dijo: ‘Esto es algo grande’”, relató Drakic en un material audiovisual difundido por la Gobernación cruceña.

Las dimensiones y rasgos de las estructuras cautivaron al equipo. Drakic comparó su fisonomía con formaciones que conoció en cavernas milenarias de Europa y destacó la escala de las muestras bolivianas frente a registros diminutos hallados en Australia, según las referencias que recibió de sus colegas.

“Aquí existen fósiles de los primeros seres vivos que existieron en el planeta”, aseguró en otro video publicado por Hering Bolivia, tras explicar que aquellas criaturas difieren por completo de la fauna actual.

Por ahora, la cautela científica marca la hoja de ruta. Los estudios especializados determinarán qué especies representan estas marcas y qué pistas ofrecen sobre los orígenes de la vida compleja en la Tierra.

El impacto del anuncio trascendió el ámbito académico. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la provincia Germán Busch celebró la noticia y exhortó a la gobernación y a las entidades científicas a financiar los peritajes técnicos y resguardar la cueva para evitar el deterioro o saqueo del sitio.

Más allá del valor biológico, Drakic vislumbra en esta caverna una vitrina para el potencial oculto de la región.

“Es momento de que mostremos que Santa Cruz tiene hartas cosas para brindar, no solamente para los cruceños, sino para toda Bolivia y para todas las personas que quieren a Santa Cruz”.

Fuente: ABI.