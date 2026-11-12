Cardenal de Bolivia Toribio Porco Ticona viajará a Perú para reunirse con el papa León XIV

El cardenal de Bolivia Toribio Porco Ticona viajará a Perú del 14 al 19 de noviembre para encontrarse con el papa León XIV, en el marco de la visita apostólica que el pontífice realiza en ese país. El encuentro está previsto para el lunes 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, donde el Santo Padre celebrará una misa antes de concluir su agenda en territorio peruano.

El propósito del viaje de monseñor Ticona es saludar personalmente al pontífice y transmitirle la gratitud y el afecto de la Iglesia y del pueblo boliviano, de acuerdo con información de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

En declaraciones previas a su partida, el cardenal expresó su alegría y expectativa por haber sido considerado para participar en las celebraciones litúrgicas junto a la Iglesia peruana. También manifestó su intención de transmitir buenos deseos al Papa para su pontificado, al que considera una misión exigente y compleja.

Asimismo, destacó el mensaje de León XIV sobre la búsqueda de la paz, la unidad y la renovación interior de los cristianos.

Ticona siguió las actividades y celebraciones del pontífice mediante las transmisiones de los medios de comunicación y expresó su aprecio por el énfasis que pone en la paz y la fe.

La agenda del cardenal boliviano en Perú

El desplazamiento de monseñor Toribio Porco Ticona se realizará únicamente en compañía de su médico de cabecera.

Según el itinerario difundido, el cardenal partirá el sábado 14 de noviembre y llegará a Lima aproximadamente a las 21:00. Durante su estadía será acogido por una familia de misioneros de la comunidad Hermanos en Cristo.

El domingo 15 coordinará su recepción con los integrantes de esa comunidad, con quienes prevé concelebrar la eucaristía. También recogerá sus credenciales y acreditaciones para participar en los actos papales.

El lunes 16 tendrá lugar el esperado encuentro con León XIV. Aunque inicialmente se evaluó que el saludo se realizara en la Nunciatura Apostólica, las indicaciones de protocolo apuntan a que podría concretarse en el área de preparación de la Base Aérea Las Palmas, antes de la celebración de la Santa Misa.

Para el martes 17 y miércoles 18, el cardenal tiene previstas visitas pastorales al Santuario del Señor de los Milagros, al Santuario de San Martín de Porres y al Santuario de Santa Rosa de Lima. También sostendrá reuniones con integrantes de la comunidad boliviana residente en Perú.

Finalmente, el jueves 19 de noviembre emprenderá su retorno a Bolivia.

El encuentro coincidirá con la despedida del Papa de Perú

La reunión entre el cardenal boliviano y León XIV coincidirá con la última jornada de actividades apostólicas del pontífice en Perú.

De acuerdo con su agenda oficial, el lunes 16 de noviembre, el Santo Padre visitará a las 08:30 la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Posteriormente, a las 10:30, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas.

A las 13:15 está prevista la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao y, a las 13:45, partirá en avión rumbo a Roma.

La visita apostólica de León XIV a Perú, iniciada el 11 de noviembre, representa la última etapa de su primera gira por Sudamérica. El pontífice mantiene un vínculo especial con ese país, donde vivió durante más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo, además de contar con la nacionalidad peruana.