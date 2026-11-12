Si sus hijos están en kínder o primaria, deben conocer esta disposición. El Ministerio de Educación de Bolivia prohibió los actos de graduación y promoción en los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria y Educación Primaria Comunitaria Vocacional durante la gestión escolar 2026.

La medida está contemplada en el artículo 28 de la Resolución Ministerial 0001/2026 y busca evitar que las familias tengan que asumir gastos innecesarios por ceremonias, fiestas y otros festejos que se realizan al finalizar estas etapas escolares.

Pero hay más. La normativa establece que los actos oficiales de promoción únicamente están autorizados para los estudiantes que concluyen sexto de secundaria, correspondiente al nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

¿Qué otras actividades están prohibidas?

Entre las principales disposiciones se encuentran:

Sin graduaciones: no se permiten actos oficiales de promoción para estudiantes de kínder y primaria.

Sin cobros a los padres: las juntas escolares no pueden exigir cuotas ni aportes económicos para agasajos, homenajes o fiestas de promoción.

Adiós a los padrinos y anillos: las autoridades buscan evitar prácticas y gastos que no corresponden a estas etapas educativas.

Sin viajes de promoción: la normativa también establece restricciones para este tipo de actividades.

Excursiones reguladas: las salidas escolares deberán sujetarse a las disposiciones educativas.

La disposición ha generado atención entre los padres de familia, especialmente por el impacto que puede tener en las tradicionales ceremonias de fin de año escolar.

La intención de la medida es evitar que las celebraciones escolares se conviertan en una carga económica para las familias.