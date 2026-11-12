Pacientes podrán sacar fichas médicas digitales en el Hospital de Montero

La Gobernación de Santa Cruz alcanzó el 50% de digitalización de sus hospitales de tercer nivel con la incorporación de fichas médicas digitales en el Hospital de Montero. La medida busca reducir las filas, eliminar trámites burocráticos y facilitar el acceso de la población a los servicios de salud.

El gobernador Juan Pablo Velasco informó que los pacientes ya pueden reservar sus fichas médicas a través de internet, sin necesidad de trasladarse hasta el establecimiento para conseguir un turno. Esta modalidad permite agilizar la atención y simplificar los procedimientos para quienes requieren una consulta médica.

El Hospital de Montero cuenta con 33 especialidades y subespecialidades, 159 médicos, de los cuales 147 son especialistas, además de 141 trabajadores administrativos y de apoyo.

Su capacidad de atención alcanza aproximadamente 260 fichas diarias, entre consultas presenciales y digitales.

“Se trata de utilizar mejor cada boliviano, eliminar procesos innecesarios y hacer que las instituciones trabajen para el ciudadano, y no al revés”, sostuvo el gobernador.

Como parte de esta estrategia, la autoridad anunció que próximamente pondrá en marcha un proyecto piloto de telemedicina, que permitirá brindar orientación y atención médica a distancia cuando las condiciones clínicas lo permitan.

Con esta herramienta, se busca evitar que las familias realicen viajes innecesarios hasta los hospitales de tercer nivel, reducir sus gastos de transporte y optimizar el tiempo de los especialistas.

Finalmente, el gobernador indicó que las personas interesadas en reservar una ficha médica pueden ingresar a la plataforma salud.santacruz.gob.bo.