Papa León XIV en Perú: Red Uno transmitirá en vivo dos encuentros centrales

Red Uno lleva a los hogares bolivianos dos de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV a Perú, este jueves 12 de noviembre, con transmisiones en vivo del encuentro con el pueblo peruano y la vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

La cobertura permitirá seguir los discursos del Santo Padre durante ambas actividades, que forman parte de su agenda en Lima, en el marco de su primer viaje apostólico por Sudamérica.

La primera transmisión está prevista para las 12:30 , con el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que se desarrollará en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima.

Posteriormente, a las 19:00, la Red Uno transmitirá la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, programada en el Estadio Monumental de Lima, donde también se escuchará el discurso del pontífice.

Transmisión en vivo para todo Bolivia

La cobertura estará disponible a través de la página web oficial www.reduno.com.bo, para los usuarios en todo el territorio nacional.

Asimismo, Red Uno habilitará sus plataformas digitales, entre ellas YouTube, Facebook y TikTok, para ofrecer la cobertura de las actividades programadas durante la visita papal.

El papa León XIV cumple su visita apostólica a Perú

El pontífice llegó a Lima el miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina, para iniciar la última etapa de su recorrido por Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre.

Su agenda en Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluye actividades pastorales en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, además de encuentros con jóvenes, universitarios, comunidades amazónicas y obispos.

León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, fue obispo de Chiclayo y cuenta con la nacionalidad peruana, un vínculo especial con el país que ahora visita como pontífice.

Con estas transmisiones, Red Uno acercará al público boliviano dos encuentros destacados de la agenda del Santo Padre durante su recorrido por Perú.