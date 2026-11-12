“Queremos la eliminación total”: maestros urbanos anuncian reunión nacional para definir nuevas medidas

Los maestros urbanos cumplen este jueves 12 de noviembre diez días de huelga de hambre en instalaciones de la Federación de Maestros Urbanos, en la calle La Paz de Santa Cruz de la Sierra, y ratificaron que no levantarán sus medidas mientras el Gobierno no garantice la eliminación definitiva del anteproyecto de ley de descentralización.

Aunque el Ministerio de Educación llegó el miércoles a un acuerdo con la dirigencia nacional de los maestros rurales para suspender el tratamiento del anteproyecto, el sector urbano aseguró que no está conforme con esa decisión y considera que una pausa no resuelve el conflicto.

“Nosotros vamos a continuar con el piquete de huelga y el día de mañana, viernes, vamos a tener una reunión nacional para analizar la situación. Pero no estamos conformes. Nosotros queremos la eliminación total de este anteproyecto y que el gobierno ya no toque este tema que está en su anteproyecto de descentralización”, afirmó Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos.

El dirigente sostuvo que la demanda del sector no se limita al rechazo del anteproyecto, sino que también exige mayor inversión en educación y garantías de que el Estado no reducirá los recursos destinados a este sector.

“No es suficiente y nosotros queremos la eliminación total y que haya inversión en educación, que haya un plan de Gobierno, que haya un compromiso del gobierno de cumplir la Constitución Política del Estado en cuanto a la función, la educación, la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado”, manifestó.

Chávez también expresó su rechazo a cualquier recorte presupuestario y cuestionó los posibles incrementos en el precio de los combustibles, al considerar que tendrían consecuencias directas en el costo de vida de las familias bolivianas.

Exigen una convocatoria nacional y un documento formal

Sobre la posibilidad de instalar mesas técnicas y retomar las conversaciones con el Gobierno, Chávez aseguró que los maestros urbanos están dispuestos al diálogo, pero pidió que se realice a nivel nacional, sin reuniones regionalizadas ni acuerdos parciales.

“Las mesas tienen que ser a nivel nacional, no mesas parcializadas ni regionalizadas. Por lo tanto, mañana en una reunión nacional vamos a tomar las siguientes medidas. Estamos dispuestos a asistir también al diálogo, pero un diálogo sincero, honesto, en marco de la Constitución y para mejorar la educación. Y que este anteproyecto del gobierno se archive, se elimine. Eso es lo que vamos a pedir nosotros”, señaló.

El dirigente cuestionó la posición del Ministerio de Educación y aseguró que existe desconfianza por los cambios de postura que, según dijo, se produjeron después de la firma del acuerdo con los maestros rurales.

“Una hora dice una cosa, a la otra hora dice el siguiente”, expresó Chávez, al recordar que, después de anunciarse la suspensión del anteproyecto, el Gobierno volvió a mencionar la posibilidad de avanzar con la descentralización en los departamentos que estén de acuerdo.

Por ello, insistió en que necesitan un documento formal que establezca el archivo definitivo de la propuesta y garantice los recursos económicos para el funcionamiento del sistema educativo.

“Queremos un documento serio donde se va a archivar y eliminar este anteproyecto y que el Estado garantice los recursos para la educación. Y eso es lo que queremos”, sostuvo.

No descartan paro de 72 horas y bloqueos

Mientras continúa la huelga de hambre, el magisterio urbano no descarta endurecer sus medidas de presión. Entre las acciones que podrían asumir se encuentran un paro de 72 horas y bloqueos, decisiones que serán analizadas en la reunión nacional convocada para este viernes.

“Estamos dispuestos nosotros a asumir las diferentes medidas de protesta. Como el paro de 72 horas, como el bloqueo, porque no puede ser que este Gobierno, en vez de darle prioridad a la educación, dice, va a gastar 4.600 millones de dólares en baño. Entonces, que haya una verdadera atención a lo que es la educación”, afirmó.

Chávez remarcó que la educación debe ser una prioridad para el Estado y que no permitirán medidas que representen una reducción de su presupuesto.

Aseguran que no fueron convocados al acuerdo con los rurales

Otro de los cuestionamientos de los maestros urbanos es que no participaron en la reunión que el Ministerio de Educación sostuvo con la dirigencia nacional del magisterio rural el miércoles 11 de noviembre.

El secretario ejecutivo aseguró que ningún representante de su sector recibió una invitación, carta, llamada o comunicación oficial para participar en ese encuentro.

“A nosotros ni nos ha llamado el Ministerio de Educación”, manifestó, al explicar que el acuerdo firmado corresponde únicamente a la dirigencia nacional de los maestros rurales.

Asimismo, señaló que representantes del magisterio rural en Santa Cruz y Cochabamba también expresaron su desacuerdo con que el anteproyecto solamente sea suspendido y plantearon que debe ser eliminado.

En ese sentido, Chávez insistió en que los maestros urbanos no aceptarán una suspensión temporal y mantendrán su exigencia de que la propuesta sea retirada definitivamente.

Esperan una carta del Ministerio de Educación

Pese a la continuidad de las medidas de presión, el dirigente aseguró que el sector está dispuesto a sentarse a dialogar con las autoridades. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal del ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, con fecha y hora establecidas.

“Nosotros no tenemos ahorita, en este momento, una convocatoria formal, oficial, con fecha y hora de parte del ministro”, indicó.

Chávez explicó que recibieron una carta del Defensor del Pueblo, a través de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), que será analizada en la reunión nacional de este viernes.

El dirigente reiteró que el diálogo debe tener carácter nacional y desarrollarse de manera abierta ante los medios de comunicación. Además, señaló que la principal condición es que se respete la Constitución Política del Estado y se garantice la inversión en educación.

Sostuvo que corresponde al ministro de Educación enviar una convocatoria oficial para instalar las conversaciones y remarcó que los maestros urbanos esperan una carta formal para conocer la fecha y hora del encuentro.

“Él lanzó este conflicto, él tiene que mandar una carta, él es el que tiene que llamar al diálogo. Nosotros no vamos a estar en estos momentos de conflicto. Yo aquí estoy en 10 días de huelga con mis compañeros. Entonces, él es el que tiene que mandar la carta”.