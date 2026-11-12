Gobierno advierte descuentos a maestros urbanos si continúan los paros

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, advirtió que el Gobierno aplicará descuentos salariales a los maestros que continúen acatando paros, mientras persiste el conflicto por el anteproyecto de ley que plantea transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

La autoridad explicó que, pese al acuerdo alcanzado con el magisterio rural para suspender la propuesta, los maestros urbanos mantienen sus protestas y exigen que la iniciativa sea eliminada definitivamente.

“Si continúan las medidas de protesta, vamos a tener que efectuar las multas si siguen los paros. Día no trabajado es día no pagado. Eso señala el Decreto 23968 y lo vamos a aplicar”, manifestó Sanjinés.

Gobierno descarta abandonar la descentralización educativa

El ministro aclaró que la suspensión del anteproyecto no significa que el Gobierno haya renunciado a discutir nuevos modelos de administración para los institutos técnicos y tecnológicos.

Explicó que la propuesta responde a la política de descentralización planteada por el presidente Rodrigo Paz, mediante la iniciativa denominada 50/50, que busca otorgar mayores competencias y recursos a las regiones.

Sanjinés sostuvo que las gobernaciones también deben participar en la definición de las políticas educativas vinculadas con el desarrollo económico y productivo de sus departamentos.

“Esta nueva configuración ya no permite que solamente el Ministerio y el magisterio discutan las políticas educativas. Tenemos que dar espacio a estos nuevos actores”, afirmó.

La autoridad respondió así a la exigencia del magisterio urbano de archivar definitivamente la iniciativa y no volver a discutir una normativa de estas características.

Acuerdo con maestros rurales suspende el anteproyecto

Sanjinés destacó el acuerdo alcanzado este miércoles 11 de noviembre con la dirigencia del magisterio rural, mediante la mediación de la Defensoría del Pueblo.

El acta establece la suspensión del anteproyecto y la construcción de un nuevo modelo de gestión mediante mesas técnicas regionales.

Asimismo, ratifica el respeto a la Constitución Política del Estado y garantiza que la educación continuará siendo única, fiscal y gratuita, descartando cualquier proceso de privatización.

“Llegamos a firmar un acta de entendimiento. Lo primero que estamos definiendo es el respeto a la Constitución del Estado y garantizar que la educación va a seguir siendo única, fiscal y gratuita”, explicó.

El acuerdo también contempla una evaluación participativa de la situación de los institutos, cuyos resultados permitirán analizar la viabilidad de una eventual transferencia administrativa a las gobernaciones.

Magisterio urbano definirá el viernes si acepta diálogo

El ministro lamentó que todavía no se haya alcanzado un acuerdo con los maestros urbanos, que mantienen huelgas de hambre y movilizaciones.

Informó que la Defensoría del Pueblo presentó una nueva convocatoria para instalar mesas de negociación.

Según Sanjinés, la dirigencia del magisterio urbano analizará la invitación durante su ampliado del viernes 13 de noviembre.

Si el sector acepta la propuesta, el Gobierno espera iniciar el diálogo el sábado 14 de noviembre.

“Estamos esperanzados de que los maestros acepten la convocatoria de la Defensoría. Nosotros estamos convencidos de que con el diálogo ganamos todos”, manifestó.

Sin embargo, los maestros urbanos reiteraron que no aceptarán una suspensión temporal y que su demanda es retirar definitivamente el anteproyecto.

Mesas regionales podrían comenzar la próxima semana

El titular de Educación anunció que el Gobierno pretende instalar la primera mesa técnica departamental la próxima semana, posiblemente el miércoles 18 de noviembre.

Entre las regiones consideradas para iniciar el proceso mencionó Santa Cruz, Beni y Pando, aunque todavía no se definió oficialmente la sede.

En estos encuentros se elaborarán diagnósticos sobre la situación administrativa, presupuestaria y de infraestructura de los institutos técnicos y tecnológicos.

Posteriormente, los actores regionales podrán plantear el modelo de gestión que consideren más adecuado.

“Los actores definirán si quieren tener una administración centralizada, si quieren tener una administración descentralizada”, sostuvo.