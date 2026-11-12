Dircabi alista histórica subasta de avionetas incautadas al narcotráfico

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) anunció que trabaja en un procedimiento para subastar por primera vez avionetas incautadas al narcotráfico, entre ellas las vinculadas al caso del uruguayo Sebastián Marset. La iniciativa busca transformar estos bienes en recursos económicos que puedan destinarse nuevamente a la lucha contra las organizaciones criminales.

El director de Dircabi, Héctor Montes, que la institución tiene registradas 17 avionetas incautadas durante los operativos de 2026 y que se están realizando las gestiones administrativas para avanzar con su monetización.

“Estamos en el proceso de monetizar avionetas. A pesar de que la ley lo permitía, nunca se había hecho esta tarea, que es importante para la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Montes.

Buscan concretar la primera monetización de avionetas

Montes explicó que, aunque la normativa permite convertir en recursos económicos determinados bienes incautados que pierden valor con el tiempo, esta posibilidad no había sido aplicada anteriormente a las avionetas.

Por ello, aseguró que la actual administración busca implementar este mecanismo, cumpliendo los procedimientos legales correspondientes.

La autoridad indicó que la intención es avanzar con la monetización durante la presente gestión, aunque no descartó que algunos procedimientos puedan extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

“Por instrucciones del ministro, va a ser algo que históricamente, pese a que la ley ya tiene muchos años, nunca se ha monetizado: avionetas”, manifestó.

También preparan subasta de cuatro vehículos de lujo

Además de las avionetas, Dircabi trabaja en la preparación de cuatro vehículos de alta gama vinculados al caso Marset para su posible venta mediante subasta pública.

Montes explicó que entre los motorizados se encuentra un Mercedes-Benz con blindaje especial, cuyo valor comercial deberá establecerse mediante un peritaje técnico.

Según indicó, un vehículo de esas características podría tener un valor de mercado aproximado de 250.000 dólares, al que debe añadirse la valoración del sistema de blindaje.

“Estamos haciendo toda la parte administrativa del cumplimiento de la ley y la norma para poder monetizar principalmente los bienes suntuosos, vehículos de lujo”, sostuvo.

Subastas serán públicas y abiertas a la ciudadanía

El director detalló que el proceso de monetización comenzará con una evaluación técnica para establecer el precio base de cada bien.

Una vez concluida esta etapa, se publicará una convocatoria en los canales oficiales de Dircabi y del Ministerio de Gobierno.

Según Montes, los interesados podrán participar mediante un depósito equivalente al 10% del precio base, conforme a las condiciones establecidas para la subasta.

“Se hace una publicación de manera abierta en las páginas de Dircabi y del Ministerio de Gobierno y posteriormente se convoca a esta subasta pública y abierta”, explicó.

La autoridad aclaró que todavía no existe una fecha definida, debido a que los bienes continúan en etapa de evaluación y preparación administrativa.

Registran 38 vehículos vinculados al caso Marset

Montes también presentó un balance de los bienes registrados durante los operativos realizados contra Sebastián Marset en 2023 y 2026.

Informó que Dircabi tiene registrados 38 vehículos, de los cuales 16 corresponden a las actuaciones desarrolladas durante este año.

De los motorizados de la gestión actual, nueve fueron destinados a instituciones que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, como unidades policiales, organismos de inteligencia y dependencias del Ministerio de Gobierno.

La autoridad explicó que estos vehículos cumplen funciones operativas y que la monetización se concentrará principalmente en aquellos bienes de lujo que no resulten necesarios para las labores institucionales.