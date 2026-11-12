García Linera salió del país el 31 de octubre y no registra su retorno, según el vocero

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que el exvicepresidente Álvaro García Linera abandonó Bolivia el pasado 31 de octubre con destino a Buenos Aires, Argentina, y que hasta el momento no existe un registro oficial de su retorno al territorio nacional.

Gálvez explicó que solicitó información a las autoridades de Migración para verificar la salida de la exautoridad, luego de que circularan versiones sobre su presunta presencia en México y una posible solicitud de asilo político.

“He consultado a autoridades del área de Migración y me han corroborado que el 31 de octubre salió del país a través de Aerolíneas Argentinas con dirección a Buenos Aires”, manifestó.

Gobierno desconoce si García Linera se encuentra en México

El vocero aclaró que, si bien se confirmó la salida de García Linera hacia Argentina, no existe información oficial que permita establecer su ubicación actual.

Asimismo, señaló que el Gobierno boliviano no recibió ninguna comunicación diplomática sobre una eventual solicitud de asilo político.

“No hay ninguna comunicación de ningún Estado diciéndole al Estado boliviano que este ciudadano habría solicitado algún trato especial, algún asilo”, afirmó.

Gálvez indicó que la información sobre una supuesta presencia del exvicepresidente en México proviene de versiones difundidas por medios de comunicación.

“No tenemos el registro de ingreso por la vía regular”, agregó al referirse al posible retorno de García Linera a Bolivia.

García Linera no tenía arraigo ni alerta migratoria

El representante del Ejecutivo explicó que la exautoridad no tenía restricciones legales que le impidieran salir del país.

Según el informe recibido, García Linera había realizado viajes internacionales en otras oportunidades, sin impedimentos migratorios.

“Él no tenía ningún arraigo ni ninguna alerta migratoria”, aseguró.

El vocero precisó que, respecto de las actuaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas, todavía no se había avanzado hasta una etapa procesal que justificara la imposición de medidas restrictivas de viaje.

Caso Hotel Las Américas debe continuar, señala Gálvez

Gálvez también se refirió a los antecedentes del caso Hotel Las Américas, relacionado con el operativo policial de abril de 2009 en Santa Cruz, durante el cual murieron tres personas.

Señaló que existen actuaciones y recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos que deben ser atendidas por las instituciones competentes.

Asimismo, mencionó una proposición acusatoria presentada contra exautoridades, cuyo trámite todavía debe continuar conforme a los procedimientos legales.

“Corresponde al Ministerio Público, a la fiscalía general, proseguir con lo que toca”, manifestó.

Gálvez insistió en que el Ejecutivo no debe interferir en las investigaciones y que corresponde a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades.

Gobierno rechaza versiones de un acuerdo para la salida de Beller

Durante la entrevista, el vocero también abordó la salida de la abogada Nadia Beller, quien recibió asilo diplomático de México y abandonó Bolivia este miércoles 11 de noviembre, después de obtener un salvoconducto.

Gálvez rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo entre Beller y el Gobierno para facilitar su salida del país.

“Fue una decisión estrictamente personal que no habíamos contemplado”, aseguró.

Explicó que la autorización respondió a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia y a la decisión soberana del Gobierno mexicano de conceder el asilo.