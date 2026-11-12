¡La tensión se apoderó del escenario de La Gran Batalla! Después de una noche llena de nostalgia, música y coreografías, llegó uno de los momentos más esperados de la gala de este miércoles: conocer qué equipo quedaría sentenciado.

Esta vez, la responsabilidad de tomar la decisión estuvo en manos de Elka Meyer, quien tuvo que elegir entre dos equipos que demostraron talento, preparación y entrega sobre el escenario: Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance, frente a Kate Peruccy y Academy Crew.

Ambos equipos revivieron grandes éxitos musicales dentro de la temática “Canciones del recuerdo”. Esteban Garnica apostó por “Zapato roto”, de Los Náufragos, mientras que Kate Peruccy llevó al escenario el clásico “Chica ye-yé”, de Conchita Velasco.

Antes de revelar su veredicto, la jurado destacó el nivel de los participantes y reconoció que ambos equipos habían presentado propuestas competitivas.

“Particularmente pienso que son equipos fuertes, ambos lo hicieron muy bien”, expresó Meyer, al valorar las interpretaciones, el lip sync, las caracterizaciones y las coreografías.

Sin embargo, dejó una reflexión importante para todos los participantes: no basta con interpretar una canción del pasado, también es necesario investigar y comprender el contexto artístico de la época.

La especialista explicó que cada ritmo tiene características propias y que incorporar estilos de danza que no corresponden al periodo representado puede afectar la coherencia de una presentación.

“Para que les sirva a todos los participantes, no está mal investigar y entender una época y cómo se baila un ritmo”, manifestó, al recomendar mayor cuidado en la elección de los movimientos y las propuestas coreográficas.

Después de analizar ambas presentaciones, llegó el momento decisivo. Elka Meyer anunció que Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance eran los elegidos para ingresar a la zona de sentencia, mientras que Kate Peruccy y Academy Crew lograron superar esta jornada.