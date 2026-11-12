Kate Peruccy y Academy Crew fueron los encargados de cerrar la gala de este miércoles en La Gran Batalla, llevando al escenario una propuesta llena de energía con el clásico “Chica ye-yé”, de Conchita Velasco, como parte de la temática “Canciones del recuerdo”.

Con una puesta en escena dinámica, coreografías y una interpretación que buscó revivir el espíritu de los años 60, el equipo apostó por conquistar al jurado y demostrar su talento en una etapa de la competencia donde cada detalle cuenta.

La presentación recibió comentarios favorables de los jueces, quienes reconocieron el trabajo artístico y la energía desplegada sobre el escenario. Sin embargo, también identificaron aspectos que necesitan mayor precisión.

Tito Larenti fue uno de los primeros en valorar la presentación. Aunque consideró que faltaron algunos movimientos de hombros característicos de la época y pidió que los bailarines cuidaran sus desplazamientos para ajustarlos mejor a los personajes, destacó el resultado general.

También elogió el lip sync de Kate, aunque señaló que el uso de un micrófono habría reforzado la interpretación del personaje.

Por su parte, Quimey del Río resaltó el dinamismo, la expresión corporal y el espectáculo presentado por el equipo.

“Kate, muy bien el movimiento y la fisicalidad, había dinamismo, me gustó, había mucho espectáculo”, expresó.

No obstante, observó una falta de precisión al inicio de la coreografía y coincidió en que incorporar un micrófono habría ayudado a transmitir mejor la sensación de una actuación musical en vivo.

Gabriela Zegarra también tuvo palabras positivas para Academy Crew. La jurado destacó los desplazamientos, la propuesta escénica y la interpretación de Kate, especialmente durante el lip sync.

Sin embargo, consideró que una sonrisa más marcada habría aportado mayor expresividad al personaje, aunque reconoció que la energía estuvo presente durante la actuación.

A su turno, Elka Meyer valoró el trabajo de investigación que, a su criterio, se reflejó en la propuesta artística del equipo.

Pese a ello, llamó la atención sobre la coordinación de los brazos durante la coreografía y recordó que los movimientos deben estar cuidadosamente calculados para evitar desajustes.

Tras escuchar las devoluciones, Kate Peruccy recibió con agradecimiento los comentarios del jurado, mostrando disposición para continuar mejorando junto a su academia.

“Fue buena la devolución, muchas gracias a todos”, expresó la participante.

De esta manera, Kate Peruccy y Academy Crew pusieron el broche final a una gala cargada de recuerdos musicales, talento y exigencia artística.