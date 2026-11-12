Este miércoles, la temática “Canciones del recuerdo” arrancó con una presentación llena de ritmo y energía a cargo de Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance, quienes fueron los encargados de abrir la competencia.

El equipo apostó por el clásico “Zapato roto”, de Los Náufragos, con Quique Villanueva como referente artístico, una propuesta que buscó transportar al público a otra época a través de la música, el baile y la interpretación.

Sin embargo, aunque la presentación logró mostrar el trabajo conjunto de los participantes, el jurado no dejó pasar algunos detalles que, a su criterio, deben corregirse de cara a la recta final de la competencia.

Elka Meyer valoró la coordinación del equipo y el trabajo de interpretación, especialmente el lip sync del personaje. No obstante, observó algunos desfases en los tiempos y dificultades durante los desplazamientos por el escenario.

La jurado recordó que, a estas alturas de la competencia, los participantes ya deberían dominar mejor el espacio escénico y cuidar cada movimiento.

Por su parte, Gabriela Zegarra consideró que la presentación fue correcta, aunque menos impactante en comparación con otras actuaciones que el equipo ofreció anteriormente.

“La presentación no estuvo mala, estuvo tranqui con respecto a otras presentaciones que hicieron antes”, comentó.

Quimey del Río también destacó aspectos positivos del espectáculo, principalmente la energía y la interpretación de Esteban. Sin embargo, señaló que algunos trucos y movimientos no correspondían completamente al estilo de la época.

A su criterio, el participante consiguió acercarse al personaje, aunque todavía necesita trabajar en los gestos y la expresión corporal para lograr una caracterización más precisa.

Una de las observaciones más contundentes llegó de Tito Larenti, quien cuestionó que la puesta en escena no reflejara suficientemente la identidad musical y visual del grupo homenajeado.

El jurado reconoció que es posible fusionar diferentes estilos, pero insistió en que la propuesta debía conservar elementos representativos de la época y del artista original.

“Yo entiendo lo que traen, pero no hubo la interpretación del artista original”, manifestó.

Lejos de mostrarse en desacuerdo, Esteban Garnica recibió las críticas con una actitud abierta y reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

“Los cuatro tienen razón, hay detalles que hay que corregir y hay que seguir trabajando sobre lo que nos dicen”, expresó.

Con esta presentación, Fusion Dance abrió una gala marcada por los recuerdos musicales, pero también por la exigencia de un jurado que busca mayor precisión e interpretación en cada espectáculo.