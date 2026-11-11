¡Noche de recuerdos y sentencia! Dos equipos se enfrentan hoy en La Gran Batalla

¡La competencia se pone cada vez más intensa en La Gran Batalla! Este miércoles 11 de noviembre, el escenario más grande de la televisión boliviana se llenará de nostalgia, ritmo y emoción con la temática “Canciones del recuerdo”, una noche que promete revivir grandes éxitos musicales y despertar recuerdos inolvidables.

Dos equipos llegan dispuestos a dejarlo todo en el escenario y demostrar su talento, preparación y profesionalismo. Por un lado, Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance; por el otro, Kate Peruccy y Academy Crew, quienes buscarán conquistar al jurado y al público con presentaciones cargadas de energía, creatividad y sentimiento.

Las canciones que marcaron generaciones serán las protagonistas de una velada en la que cada interpretación y cada movimiento podrían marcar la diferencia. Sin embargo, detrás de la emoción también estará presente la presión de la competencia, porque uno de los dos equipos terminará la noche sentenciado.

La dinámica establece que, cada jornada, uno de los jueces tendrá la responsabilidad de decidir qué equipo queda en zona de riesgo. Al finalizar la semana, serán cuatro los equipos sentenciados y se definirá la modalidad que determinará cómo se disputará la esperada gala de eliminación.

Con la tensión en aumento y la permanencia en juego, los participantes deberán entregar lo mejor de sí para continuar en la competencia.

¡No te pierdas una nueva jornada llena de música, recuerdos y emociones! La Gran Batalla te espera hoy, desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.