Muerte de joven da un giro: su pareja es aprehendida por presunto feminicidio

Un hombre de 25 años fue aprehendido este martes 10 de noviembre, acusado del presunto feminicidio de Melissa, una joven de 24 años que fue encontrada sin vida hace tres semanas en el domicilio donde ambos convivían, en la ciudad de La Paz.

Inicialmente, la muerte había sido considerada un posible suicidio. Sin embargo, las investigaciones policiales llevaron a que el caso sea abordado como un presunto feminicidio y se proceda a la aprehensión de la pareja de la víctima.

El investigado fue trasladado desde dependencias policiales de la Zona Sur hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en el centro paceño.

De acuerdo con los antecedentes, Melissa fue encontrada sin vida hace aproximadamente tres semanas en la vivienda que compartía con el ahora aprehendido.

En un principio, se manejó la hipótesis de un suicidio, pero las posteriores investigaciones permitieron identificar elementos que motivaron el cambio de la investigación a feminicidio.

Hermana de Melissa exige justicia

Durante el traslado del sospechoso, familiares de la víctima llegaron hasta dependencias policiales para exigir que se esclarezca lo ocurrido.

La hermana de Melissa, visiblemente afectada, denunció que la joven habría sido víctima de violencia y responsabilizó a su pareja por su muerte.

“Pido justicia para mi hermana, por favor. Este golpeador me la ha matado, me la ha matado”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, cuestionó que inicialmente se hubiera considerado la muerte como un suicidio.

“Lo quieren tomar como suicidio”, manifestó al referirse a las primeras actuaciones del caso.

La familia espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias en las que perdió la vida Melissa y las responsabilidades correspondientes.

Sospechoso fue trasladado a la Felcv

La periodista Paola Cádiz informó que el hombre de 25 años fue retirado de dependencias policiales de la Zona Sur bajo custodia de efectivos de la Policía.

El aprehendido fue trasladado hasta instalaciones de la Felcv para continuar con las actuaciones investigativas por el presunto delito de feminicidio.

Durante el procedimiento, familiares de la víctima intentaron acercarse al vehículo policial para exigir justicia.

Bolivia podría registrar 73 feminicidios

De acuerdo con las cifras mencionadas durante el reporte de Notivisión, Bolivia registraba 72 víctimas de feminicidio en lo que va de 2026, por lo que el caso de Melissa podría elevar la cifra nacional a 73.

Asimismo, se indicó que La Paz contabilizaba 23 casos y que esta nueva investigación podría convertirse en el feminicidio número 24 del departamento.