Quezada revela que Saucedo le habló de un 'negocio grande' durante un viaje a México

La declaración informativa del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, se extendió por varias horas y dejó nuevos elementos dentro de la investigación por el denominado caso maletas. Así lo informó Rolando Salvatierra, fiscal coordinador de Sustancias Controladas, quien participó en la toma de su declaración.

El fiscal explicó que Quezada se ratificó en lo que había manifestado previamente en calidad de testigo y amplió algunos aspectos que ahora son considerados por el Ministerio Público.

Entre los puntos más relevantes, señaló que el exmagistrado relató una supuesta confesión que le habría hecho Romer Saucedo durante un viaje a México.

"El señor Quezada manifiestó, entre los puntos más relevantes, que el señor Romer Saucedo, con la confianza que le tenía, en un viaje que hicieron a México, mientras compartían algunas copas, le confesó de que él había incursionado en un negocio muy grande en Bolivia, internacional, que era el tráfico de la marihuana", declaró Salvatierra.

Según el relato atribuido a Quezada, Saucedo también le habría mencionado que la marihuana relacionada con el caso de las maletas salió de California en un jet privado y que pasó por el aeropuerto internacional de Viru Viru.

El fiscal evitó adelantar mayores detalles sobre el destino de las maletas y señaló que esos elementos serán expuestos durante la fundamentación de la imputación.

Durante el allanamiento al inmueble de Quezada, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 12, dos cajas fuertes y documentación.

"En su inmueble se secuestró una escopeta calibre 12, bastante nueva, y él dice que la compró a pedido de Romer Saucedo después de que lo asesinaran al señor magistrado del Tribunal Agroambiental", precisó el fiscal.

Una de las cajas fuertes estaba en desuso y la otra funcionaba, pero no se encontró dinero en su interior, salvo una referencia a Bs 500.

Respecto a la situación jurídica de Quezada, el fiscal señaló que todavía se encuentran valorando los documentos secuestrados, los elementos recolectados durante el allanamiento y sus declaraciones para determinar los delitos que podrían ser incluidos en una eventual imputación.

Aseguró que el Ministerio Público actuará con objetividad y respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por otro lado, el fiscal confirmó que el exasesor de Saucedo ya fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. El caso fue puesto a conocimiento de una juez cautelar y el Ministerio Público aguarda la fijación de la hora de audiencia.