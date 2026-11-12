Enfermeras de la CNS reclaman 220 ítems, ganados por convocatoria

Un grupo de licenciadas en Enfermería de la Caja Nacional de Salud (CNS) inició este miércoles 11 de noviembre una huelga de hambre en instalaciones del Hospital Materno Infantil, en la zona de Miraflores de La Paz, para exigir la entrega de 220 ítems obtenidos mediante convocatorias institucionales.

Las profesionales denunciaron que, pese a haber aprobado los exámenes y cumplido los requisitos establecidos, llevan aproximadamente un año y tres meses esperando que las autoridades concluyan su proceso de institucionalización.

La medida de presión comenzó con cinco enfermeras, aunque no descartan que más profesionales se sumen en los próximos días si no reciben una respuesta favorable.

Denuncian que aprobaron exámenes, pero no reciben sus ítems

Una de las representantes del sector explicó que las 220 licenciadas participaron en las convocatorias 001 y 002 de la Caja Nacional de Salud, en las que superaron las evaluaciones correspondientes.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibieron las hojas de movimiento ni los memorándums que oficialicen su incorporación como personal institucionalizado.

“Somos 220 licenciadas que hemos aprobado en una convocatoria, la 001 y la 002, y que a la fecha no se nos reconoce como personal institucionalizado”, manifestó.

La representante aclaró que los cargos fueron obtenidos mediante un proceso de selección legal, que contó con la participación del Colegio de Enfermeras a nivel nacional y regional.

“Este ítem adquirido no ha sido un regalo, no ha sido una situación política. Ha sido mediante una convocatoria institucional legal”, sostuvo.

Enfermeras aseguran que trabajan hasta 16 años bajo contrato

Las profesionales denunciaron que muchas de ellas prestan servicios en la CNS desde hace aproximadamente 14 hasta 16 años bajo contratos, sin haber accedido a la estabilidad laboral que reclaman.

Una de las enfermeras aseguró que, durante ese tiempo, no contó con vacaciones y que la falta de institucionalización continúa afectando sus derechos laborales.

“Somos personal que durante 14 años no hemos tenido un día de vacaciones”, afirmó.

La representante también cuestionó las reiteradas promesas de las autoridades, que habrían anunciado la entrega de la documentación en diferentes plazos sin concretar el proceso.

“Nos han indicado que nos iban a entregar nuestras hojas de movimiento. Es lo que estamos esperando para que podamos ser consideradas personal de ítem”, explicó.

Cinco enfermeras comenzaron huelga de hambre

Ante la falta de una solución, las licenciadas decidieron instalar un primer piquete de huelga de hambre en el Hospital Materno Infantil.

“De manera inicial somos cinco personas, con la posibilidad de añadirse muchas más, porque 220 ítems lo valen”, señaló una de las representantes.

La protesta cuenta con el respaldo de las profesionales que participaron en las convocatorias y que exigen el cumplimiento de los resultados.

Según el reporte del periodista Daril Guarite, las enfermeras se concentraron en el establecimiento de salud para expresar su malestar por la demora administrativa.

Exigen hojas de movimiento y memorándums oficiales

Las manifestantes señalaron que su principal demanda es que la CNS concluya el proceso de institucionalización mediante la entrega de los documentos oficiales correspondientes.

Aseguran que no están solicitando nuevas convocatorias ni evaluaciones, sino el reconocimiento de los resultados que ya obtuvieron.

“Lo que solicitamos es que se concluya el proceso de institucionalización con la otorgación de las hojas de movimiento y nuestros memorándums de manera oficial”, manifestó la representante.

Además de la estabilidad laboral, esperan acceder plenamente a los beneficios que corresponden al personal institucionalizado.