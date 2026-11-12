Este jueves darán el último adiós a víctima de explosión en laboratorio

Los restos mortales de la Dra. Carmen Rosa Arrayasa Panozo, única víctima fatal de la trágica explosión registrada en una farmacéutica de la zona norte de Santa Cruz, son velados por familiares, amigos y colegas en un ambiente de profundo dolor.

La ceremonia religiosa y el posterior traslado del féretro para su cristiana sepultura se realizarán este jueves en el municipio de La Guardia, marcando el trágico final para esta profesional, esposa y madre de dos hijos.

Mientras tanto, otros siete trabajadores que resultaron afectados continúan internados en una clínica privada de la capital cruceña recibiendo atención médica especializada.

En paralelo, personal de bomberos de la Policía boliviana ejecutó una minuciosa inspección ocular en el lugar del siniestro, logrando ubicar el epicentro de la detonación exactamente en el sector del reloj biométrico.

A pesar de los avances en la revisión física del recinto farmacéutico, las causas exactas que provocaron este lamentable suceso permanecen bajo proceso de investigación policial.

Durante la jornada, peritos especializados de la institución del orden y bomberos despliegan todos sus recursos técnicos para esclarecer los motivos que desencadenaron la tragedia en la región cruceña.