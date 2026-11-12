¡Atención, papás! Esta es la edad que deben tener los niños para entrar a prekínder en 2027

¡Atención, padres de familia! Si tienen un pequeño en casa y están pensando en inscribirlo a prekínder en 2027, tomen nota de este dato importante: los niños deberán tener cuatro años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2027 para ingresar al primer año de escolaridad del nivel Inicial en Familia Comunitaria.

La disposición fue confirmada por el Ministerio de Educación.

La determinación modifica el límite de edad que se había anunciado anteriormente y establece una fecha de referencia para las familias que preparan la inscripción de sus hijos para la próxima gestión escolar.

En otras palabras, los pequeños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027 podrán acceder al primer año de Inicial, conocido como prekínder.

Por ello, las familias deberán revisar cuidadosamente las fechas de nacimiento de sus hijos para evitar confusiones al momento de realizar las inscripciones.