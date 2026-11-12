¿Hay aguinaldo para la asistencia familiar? Esto deben saber los padres en Bolivia

Con la llegada de diciembre, una pregunta vuelve a generar dudas: ¿las personas que pagan asistencia familiar también deben entregar un aguinaldo?

En Bolivia, la Ley N.º 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que la asistencia familiar es una obligación económica destinada a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios, como alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación.

Este pago tiene carácter mensual y debe cumplirse de acuerdo con el monto y las condiciones establecidos por la autoridad judicial o mediante el acuerdo correspondiente.

¿Qué pasa cuando llega diciembre?

La normativa no establece, como regla general, la obligación de pagar un aguinaldo adicional por concepto de asistencia familiar. Es decir, el hecho de que la persona obligada reciba aguinaldo laboral no genera automáticamente un segundo pago para el beneficiario.

Por tanto, corresponde cumplir con la cuota mensual ordinaria fijada para diciembre, sin que exista un aguinaldo adicional automático.

¿Existe alguna excepción?

Sí. Si las partes establecieron expresamente un pago extraordinario en un acuerdo válido y homologado por autoridad competente, deberán respetarse las condiciones pactadas.