Una joven madre se ha convertido en protagonista de las redes sociales luego de viralizarse una imagen en la que aparece haciendo ejercicio en una caminadora mientras lleva a su pequeña bebé cargada en un aguayo.

La escena, captada dentro de un gimnasio, muestra a la mujer caminando sobre la cinta mientras sostiene a su hija en la espalda. Una compañera del lugar se acerca para saludarla y la observa con una expresión de sorpresa y alegría ante la particular escena.

El video fue compartido por la cuenta @dorissavila y acompañada de un mensaje que rápidamente llamó la atención de los internautas:

“Una mujer fuerte no deja de luchar por sus sueños cuando se convierte en mamá; aprende a llevar a su bebé de la mano mientras construye su mejor versión”.

La publicación recibió cientos de comentarios de apoyo y reconocimiento hacia la maternidad, la perseverancia y los desafíos que enfrentan muchas mujeres para encontrar tiempo y espacios dedicados a su bienestar.

Pero la historia también abrió otra conversación: la necesidad de crear gimnasios y espacios deportivos adaptados para madres que desean entrenar sin tener que separarse de sus pequeños.

Incluso, entre los comentarios surgió la propuesta de habilitar este tipo de establecimientos. La propia joven madre expresó que hace falta un espacio así en Sucre, donde las mujeres puedan ejercitarse junto a sus hijos.