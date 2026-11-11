¿Se acerca un desastre global? Mhoni Vidente pronostica una alerta mundial para el 17 de noviembre

Durante su más reciente transmisión de predicciones para este 2026 a través de El Heraldo de México, la astróloga Mhoni Vidente advirtió sobre un evento sorpresivo que movilizará las redes y los dispositivos móviles a nivel global.

“El día 17 de noviembre va a haber una alerta en todos los celulares, en el internet, en todos lados, que te va a llegar un mensaje como el que nos llega de alarma sísmica, pero va a ser una alarma por bomba nuclear”, afirmó la pitonisa.

Según lo expuesto en su espacio de consulta en vivo sobre desastres y política, la notificación masiva tendría una hora específica de emisión internacional fijada desde territorio norteamericano.

“Es un simulacro, va a llegar al mundo entero; va a salir a las 12 del mediodía en EU para el mundo entero depende la hora donde tú estés, va a llegar a todos los celulares y a todas partes”, detalló la vidente.

Aunque la prueba en los teléfonos inteligentes no implicaría un ataque inminente en esa fecha, la astróloga cuestionó los motivos detrás de este tipo de ejercicios de emergencia a gran escala.

“Qué miedo, ¿para qué estás haciendo un simulacro?, porque estás poniendo sobre aviso a la gente de lo que pueda pasar”, concluyó la mentalista en su transmisión.