Serg Barrera, un creador de contenido que reside en Miami, Estados Unidos, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al encontrarse por casualidad con Lionel Messi mientras esperaba en un semáforo. El capitán argentino no solo accedió a firmarle una camiseta y tomarse una fotografía, sino que también tuvo un gesto de paciencia que sorprendió al joven.

La historia fue compartida por Barrera en sus redes sociales, donde relató cómo una jornada cotidiana terminó conociendo al futbolista al que admira desde su infancia.

Todo ocurrió alrededor de las 16:30, cuando Barrera regresaba de realizar el envío de dos camisetas que había vendido por internet.

Mientras conducía por una zona de Miami, observó que un vehículo Mercedes-Benz se detenía detrás de su automóvil.

Al mirar por el espejo retrovisor, reconoció al conductor y no podía creer lo que estaba viendo.

“¡Es Messi! ¡Dios mío, es Messi!”, recordó que pensó al descubrir que el campeón del mundo estaba a pocos metros.

Sin perder tiempo, decidió aprovechar aquella oportunidad que jamás había imaginado.

El joven estacionó su vehículo, tomó un marcador y sacó una camiseta de la Selección argentina que llevaba consigo.

Luego se acercó al automóvil de Messi y le pidió que firmara la prenda.

Para su sorpresa, el delantero del Inter Miami aceptó amablemente.

El futbolista estampó su firma en la camiseta y también accedió a tomarse una fotografía con su admirador.

El creador de contenido con la camiseta de la Seleccion firmada por Messi. (Foto: Ser Barrera/Youtube)

Durante el breve encuentro, Barrera alcanzó a comentarle que su padre era argentino, a lo que Messi respondió con un sencillo saludo de reconocimiento.

Cuando regresó a su automóvil, el semáforo ya había cambiado a verde.

Según contó el creador de contenido, el futbolista esperó pacientemente, sin tocarle bocina ni expresar molestia.

“Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida”, aseguró Barrera al recordar la actitud del argentino.

Barrera explicó que admira a Messi desde los cuatro años, cuando su padre le transmitió la pasión por el fútbol y por el jugador argentino.