Alta costura, innovación y glamour: Trendy Fashion Week 2026 deslumbró en su primera noche

Con un despliegue de elegancia y vanguardia, el Trendy Fashion Week 2026 inició hoy en Santa Cruz de la Sierra. Durante los días 11 y 12 de noviembre, el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) albergará este encuentro que ya superó expectativas desde la primera noche.

Bajo el concepto “Bolivia crea, el mundo atiende”, la pasarela reúne a referentes indiscutibles del rubro como Liliana Castellano, Rosita Hurtado y Galo Sánchez. Estos reconocidos creadores compartieron el escenario durante la primera noche del evento con los estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda de la UPSA, logrando una simbiosis perfecta entre la experiencia consolidada y la frescura de las nuevas generaciones.

Cada desfile evidenció el alto nivel competitivo de la industria textil nacional, presentando propuestas innovadoras capaces de conquistar las vitrinas internacionales más exigentes. La creatividad plasmada en cada prenda demostró que el talento boliviano atraviesa un momento de madurez artística y comercial sin precedentes.

Cobertura digital de alto impacto

Los amantes del buen vestir en todo el territorio nacional disfrutaron de los momentos más emocionantes de la primer noche gracias a la cobertura multiplataforma de Red Uno y Xona Streaming. De esta manera, la transmisión en vivo permitió que la magia de la pasarela trascendiera las fronteras del recinto universitario para instalarse en los hogares de miles de espectadores.