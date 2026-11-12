¿Sin aire acondicionado? 5 trucos para aprovechar al máximo tu ventilador y refrescar tu casa

Ante las altas temperaturas, existen alternativas sencillas para mejorar la sensación de frescura en el hogar sin gastar demasiado en electricidad. La ubicación estratégica de los ventiladores, el uso de hielo y la ventilación cruzada son algunos de los trucos recomendados por especialistas.

El ventilador consume entre 60 y 90 watts, muy por debajo de un aire acondicionado, que puede demandar entre 660 y 1.000 watts. Aunque no enfría el ambiente, ayuda a reducir la sensación térmica al acelerar la evaporación del sudor.

Estas son cinco recomendaciones para aprovecharlo mejor:

1. Ventilación cruzada: colocar el ventilador junto a una ventana apuntando hacia afuera para expulsar el aire caliente, mientras otra ventana permite el ingreso de aire fresco.

2. Combinar dos ventiladores: utilizar uno para ingresar aire fresco y otro como extractor para facilitar la circulación.

3. Orientarlo hacia las personas: dirigir la corriente de aire directamente hacia el cuerpo permite acelerar la evaporación del sudor y generar mayor sensación de frescura.

4. Colocar hielo cerca: poner botellas congeladas o recipientes con hielo frente al ventilador puede proporcionar un alivio temporal.

5. Usarlo junto al aire acondicionado: mantener ambos equipos encendidos permite elevar el termostato de 24 a 27 grados y distribuir mejor el aire frío.

Estas medidas permiten aprovechar mejor los ventiladores y combatir el calor sin incrementar considerablemente el consumo de energía.