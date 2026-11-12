FUL anuncia carnetización para hacer respetar el pasaje universitario

La Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) anunció que implementará una carnetización digital y física para todos los estudiantes, con el objetivo de garantizar el respeto al pasaje diferenciado de Bs 1 en el transporte público.

Los dirigentes universitarios señalaron que el documento permitirá a los estudiantes identificarse ante los conductores de micros y evitar inconvenientes al momento de pagar la tarifa establecida.

Según denunciaron, algunos transportistas cobran más de Bs 3 durante la noche, pese a que los universitarios tienen derecho a cancelar Bs 1.

“Nuestra postura es clara. Nosotros siempre vamos a estar respaldando y resguardando los derechos de los estudiantes. Y el carnet estudiantil es indispensable porque hay veces que los estudiantes sufrimos que nos cobren más de tres bolivianos en la noche y la tarifa es clara. El estudiante paga un boliviano y eso se tiene que hacer respetar”, manifestó uno de los representantes de la FUL.

Por su parte, el secretario de Transporte de la organización informó que el proyecto ya está en marcha y contempla un carnet universal, válido para todas las facultades de la universidad, tanto en formato físico como digital.

También denunció que recibieron reportes de universitarios que fueron obligados a bajar de los micros por no presentar su carnet estudiantil.

Los representantes de la FUL indicaron que también conocen denuncias sobre malos tratos de algunos conductores, que incluyen agresiones verbales e incluso físicas. Estas situaciones fueron difundidas por los propios estudiantes mediante videos publicados en redes sociales.

La dirigencia universitaria prevé presentar oficialmente el proyecto a finales de noviembre, con la finalidad de que el documento pueda utilizarse en todas las facultades y evitar nuevos conflictos entre estudiantes y transportistas.

Los universitarios cuestionaron las condiciones del servicio de transporte público y señalaron que antes de hablar de controles y fiscalización también se deben mejorar los micros.