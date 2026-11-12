Accidente en la doble vía La Guardia: vuelca chata de camión con cerámica

El accidente ocurrió entre el cuarto y quinto anillo de la doble vía La Guardia. La carga de porcelanato quedó sobre la vía y provocó congestionamiento vehicular.
12/11/2026 10:12
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El vuelco de la chata de un camión que transportaba cerámica provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la doble vía La Guardia, entre el cuarto y quinto anillo, en Santa Cruz de la Sierra. El accidente se registró en una curva, en dirección a la avenida Radial 17 y medio.
De acuerdo con el reporte desde el lugar, una mala maniobra habría provocado que la chata del camión volcara, dejando parte de la carga de mosaicos y porcelanato sobre la vía.
Tras el accidente, se iniciaron los trabajos para retirar el material y despejar la calzada. Sin embargo, las labores ocasionaron un embotellamiento que afectó a los vehículos que circulaban por inmediaciones del mercado Los Bosques.
La situación generó mayores complicaciones debido a que este sector es utilizado como ruta alternativa por conductores que buscan evitar las obras de construcción del viaducto en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia.
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