Accidente en la doble vía La Guardia: vuelca chata de camión con cerámica

El vuelco de la chata de un camión que transportaba cerámica provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la doble vía La Guardia, entre el cuarto y quinto anillo, en Santa Cruz de la Sierra. El accidente se registró en una curva, en dirección a la avenida Radial 17 y medio.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, una mala maniobra habría provocado que la chata del camión volcara, dejando parte de la carga de mosaicos y porcelanato sobre la vía.

Tras el accidente, se iniciaron los trabajos para retirar el material y despejar la calzada. Sin embargo, las labores ocasionaron un embotellamiento que afectó a los vehículos que circulaban por inmediaciones del mercado Los Bosques.

La situación generó mayores complicaciones debido a que este sector es utilizado como ruta alternativa por conductores que buscan evitar las obras de construcción del viaducto en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia.