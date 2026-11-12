¿Nos quedaremos sin electricidad este 17 de noviembre? En los últimos días, las redes sociales se han llenado de publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón mundial que dejaría a millones de personas sin luz, internet y comunicaciones.

La información ha despertado preocupación entre los usuarios, pero hay algo importante que debes saber: no existe ningún anuncio oficial ni evidencia científica que confirme un apagón mundial para esa fecha.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

El rumor tiene relación con un acontecimiento real, pero se ha interpretado de manera equivocada.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en Estados Unidos.

El simulacro está programado para el martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 14:20 (hora del Este), y tiene como objetivo comprobar que las emisoras y otros proveedores de comunicación puedan recibir y retransmitir correctamente los mensajes de emergencia.

Durante la prueba:

Las emisoras de radio y televisión podrán interrumpir brevemente su programación habitual.

Se difundirá un mensaje de prueba en inglés y español.

La transmisión durará aproximadamente un minuto.

El mensaje aclarará que se trata únicamente de un simulacro y que no se requiere ninguna acción del público.

La FCC también estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa, en caso de que la prueba de noviembre deba reprogramarse.

Otra de las teorías que circulan en redes sociales relaciona el supuesto apagón con escenas de una serie animada.

Algunos usuarios han recuperado fragmentos de episodios para relacionarlos con el 17 de noviembre. Sin embargo, estas interpretaciones no constituyen pruebas de que vaya a ocurrir una catástrofe.

Las escenas de una producción de ficción no pueden utilizarse como evidencia para anunciar acontecimientos reales.