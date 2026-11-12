Un mono ardilla boliviano causa sensación en el Zoo de Moscú y abren encuesta para elegir su nombre

La Alcaldía de Moscú abrió este jueves una encuesta para poner nombre a una cría de mono ardilla boliviano (Saimiri boliviensis) nacida en el zoológico de la capital rusa, en la que ya han participado más de 34.000 moscovitas.

La convocatoria, publicada en el portal ‘Ciudadano Activo’ de la Administración capitalina, indicó que “la hembra de mono nocturno boliviano, especie en riesgo de extinción, nació en el Zoológico de Moscú”.

“Al nacer solo pesaba 60 gramos. La madre la rechazó desde sus primeros días, por lo que los empleados del departamento ‘Primates’ se ocuparon de cuidarla, alimentaron a la recién nacida con una mezcla láctea”, señaló la Alcaldía.

Según las autoridades los veterinarios “cosieron para ella un bolsillo de piel con lana, donde el monito dormía y se calentaba”.

“Ahora ya ha crecido, pesa más de 300 gramos y se ha mudado al recinto con su hermana Ayna, de dos años. Ha llegado el momento de darle nombre a la rara criatura”, indicó la Alcaldía.

Entre los nombres propuestos están Madidi (en honor a la reserva natural en el noroeste de Bolivia), Titicaca (lago en los Andes), Sajama (por el conocido volcán), Illampú (la cuarta montaña más alta de la nación andina), y Uyuni (el desierto de sal más grande y alto del mundo).

En estos momentos, un total de 34.337 moscovitas han votado por el nombre que les gustaría dar al pequeño primate.

Anteriormente la Alcaldía de Moscú eligió por esta vía el nombre a la panda Katiusha, también nacida en el Zoológico capitalino. EFE

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