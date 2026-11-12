Una tumba que parece una pequeña habitación decorada como la de una princesa ha causado asombro y conmoción en redes sociales. Se encuentra en el cementerio de Metapán, en el departamento de Santa Ana, en El Salvador, y guarda los restos de Briana Aldana, una niña que falleció a los 11 años y cuya familia convirtió su última morada en un homenaje lleno de recuerdos y objetos personales.

La peculiar sepultura llamó la atención de los visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, debido a los numerosos detalles que conserva en su interior: un tocador de maquillaje, perfumes, carteras, zapatos, accesorios, fotografías y grandes peluches.

La familia de Briana preparó este espacio para mantener vivo el recuerdo de la pequeña y conservar parte de las pertenencias que utilizaba cuando estaba con vida, según un reportaje de Código 21.

Una habitación llena de recuerdos

La historia fue compartida por Lina Aldana, tía de la niña, quien llegó hasta el cementerio para recordar a su sobrina y explicar el significado de esta particular decoración.

La sepultura conserva peluches y pertenencias personales en el cementerio. Foto: HRN

Relató que Briana falleció a los 11 años debido a complicaciones relacionadas con la hidrocefalia, una condición médica que marcó su vida.

"Dijeron que ella iba a durar muy poco tiempo y pues Dios la prestó 11 años. Fue una muerte natural porque fue un paro que le dio", contó.

La sepultura está protegida por una estructura de cristal que permite observar todos los objetos colocados cuidadosamente en su interior. Entre ellos destacan las brochas, labiales y otros productos de maquillaje que la niña utilizaba, pues una de sus aficiones era arreglarse.

"Le gustaba maquillarse y su mami y su familia siempre le compraba maquillaje, sus brochitas, ella se planchaba su pelo porque su cabello era súper largo", recordó su tía.

También se encuentran sus carteras, zapatos, lociones y dos grandes peluches, además de un tocador que conserva parte de sus pertenencias.

Una muestra de amor que genera opiniones

La tumba se ha convertido en uno de los espacios que más curiosidad despierta en el camposanto de Metapán. Para la familia, cada objeto representa un recuerdo de Briana y una manera de sentirla cerca, pese a su ausencia.

La decoración también generó diferentes reacciones entre los visitantes. Una mujer expresó su comprensión hacia el gesto de los padres y destacó el amor que representa esta forma de conservar la memoria de su hija.

"El amor del padre es incomparable. Tal vez el sueño que ellos tenían de tener a la bebé en esa forma en la casa. Para mí está bien porque puede quedar como un recuerdo para ellos", expresó.

Sin embargo, otra visitante expresó una opinión diferente y cuestionó la conservación de tantos objetos en una sepultura, al considerar que podrían deteriorarse o perderse con el tiempo.

La historia, difundida por Código 21 y retomada por el medio HRN, ha despertado interés en redes sociales por la particular forma en que una familia decidió transformar la tumba de una niña en un espacio lleno de recuerdos de su infancia.