¿Criaturas extrañas en pleno 2026? Los videos que desataron misterio en redes sociales

El periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan difundió imágenes y videos de supuestas criaturas extrañas, entre ellas un reptil volador que, según su investigación, tendría características de un pteranodón, y una figura alada asociada al llamado Hombre Polilla o Mothman.

Los registros fueron presentados en una emisión especial de su programa Interestelar, a través de su canal de YouTube y redes sociales. Durante el espacio, Maussan expuso reportes que sitúan los presuntos avistamientos principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, además de una grabación antigua de Idaho, Estados Unidos, y fotografías procedentes de Italia.

Grabación de una criatura voladora

Uno de los casos destacados corresponde a un video registrado el sábado 7 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 23:00, en la intersección de las calles Margarita y Arroyo de las Víboras, en la colonia Felipe Ángeles, de ciudad Juárez.

Según la información presentada por el equipo de Maussan, la grabación fue realizada por un niño identificado como Fernando Arteaga. El menor relató que la criatura habría atacado a un perro e intentado llevárselo, pero lo soltó antes de emprender el vuelo.

En las imágenes se observa una silueta que se desplaza por el cielo nocturno. Maussan destacó la forma de su cuerpo, sus extremidades y una prominente cresta en la parte posterior de la cabeza, características que, según su interpretación, corresponderían a un pteranodón.

El equipo también acudió al lugar del supuesto avistamiento y recogió el testimonio de una persona que aseguró haber visto a la criatura volar, girar y aterrizar en un árbol.

Una antigua grabación de Idaho

Durante el programa también se presentó un video de Idaho, en Estados Unidos, que habría permanecido durante 11 años en internet sin recibir mayor atención.

El material muestra una figura voladora con grandes alas membranosas y una estructura alargada. Según el análisis expuesto por el equipo, la criatura tendría características similares a las de los registros de Chihuahua.

El arquitecto Josué Hernández, presentado como analista de video, examinó las imágenes y concluyó que la figura correspondería a un pteranodón.

En la emisión, Maussan explicó las diferencias entre el pterodáctilo, el pteranodón y el quetzalcoatlus, y sostuvo que la forma de las alas, el cuerpo y la cresta permitirían distinguir a la supuesta criatura.

Fotografías del llamado Hombre Polilla

Otro de los reportes presentados corresponde al llamado Hombre Polilla o Mothman, una figura humanoide alada conocida por una leyenda originada en Estados Unidos.

Una de las fotografías habría sido tomada por Luis Velázquez el 19 de octubre, a las 05:40, en el fraccionamiento Valles de los Olivos, en Ciudad Juárez.

En su testimonio, el joven contó que se dirigía al trabajo cuando sintió que alguien lo observaba. Aseguró que vio unos ojos de color rojo brillante y escuchó un sonido parecido a un zumbido producido por el movimiento de las alas. Según su relato, logró tomar una fotografía antes de que la figura emprendiera vuelo.

Maussan también mostró otra imagen procedente de L'Aquila, Italia, tomada por un fotógrafo de naturaleza. Según la presentación, la figura captada tendría un aspecto similar a la fotografiada en México.

Maussan pide investigar las imágenes

Durante la emisión, el periodista defendió el trabajo de su equipo y pidió que las observaciones sobre los registros se realicen a partir de investigaciones.

También reconoció que los reportes del Hombre Polilla generan escepticismo y señaló que las fotografías continúan bajo análisis para determinar su autenticidad.

Los materiales fueron presentados como parte de una investigación en curso. Sin embargo, las imágenes y testimonios difundidos no confirman por sí mismos la existencia de estas criaturas ni que correspondan a especies prehistóricas.