Punch, el famoso macaco japonés que conquistó las redes sociales por su conmovedora historia de abandono, vuelve a emocionar al mundo. Esta vez, las imágenes muestran al monito interactuando cariñosamente con una cría más pequeña en el zoológico de Ichikawa, Japón.

El pequeño primate, que meses atrás se aferraba a un orangután de peluche para encontrar consuelo, ahora protagoniza una nueva etapa de su vida. En videos difundidos durante noviembre de 2026, se lo observa acercándose a otro bebé macaco, abrazándolo y acicalándolo, en escenas que han despertado ternura entre sus seguidores.

Punch nació el 26 de julio de 2025 y fue criado por los cuidadores del zoológico después de que su madre no pudiera hacerse cargo de él.

Durante sus primeros meses, el pequeño enfrentó dificultades para integrarse con los demás monos. Para ayudarlo, el personal le entregó un orangután de peluche que le permitía ejercitar su capacidad de agarre y encontrar una fuente de contacto y seguridad.

Las imágenes del macaco abrazando a su compañero de felpa dieron la vuelta al mundo, convirtiéndolo en una sensación de internet.

Sin embargo, su historia comenzó a cambiar cuando logró establecer vínculos con otros integrantes de la manada, que reúne aproximadamente a 60 macacos.

Ahora juega, interactúa y recibe acicalamiento de sus compañeros. Aunque todavía conserva su querido peluche, ha desarrollado una mayor independencia.