La lluvia habría regresado este miércoles 11 de noviembre al municipio de Pasorapa, en Cochabamba, después de largos meses de sequía que dejaron un panorama desolador para cientos de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Según publicaciones difundidas en redes sociales, durante la tarde se registraron lluvias y granizadas en la comunidad de Quinori, una noticia que genera expectativas entre los pobladores que llevan meses enfrentando la escasez de agua.

“Una bendición”, es la expresión que resume la importancia de estas lluvias para un municipio duramente castigado por la falta de precipitaciones.

Pasorapa atraviesa una de las situaciones más difíciles de los últimos meses. La prolongada sequía ha provocado el secado de lagunas y atajados, además de una preocupante pérdida de ganado.

De acuerdo con reportes, las autoridades municipales alertaron sobre la muerte de al menos 2.000 cabezas de ganado, mientras que entre 30.000 y 35.000 animales permanecían en riesgo debido a la falta de agua y alimento.

La crisis también obligó a los productores a recorrer largas distancias en busca de agua e incluso recurrir a las tunas para intentar alimentar e hidratar a sus animales.

En medio de este difícil panorama, los reportes de precipitaciones representan una noticia alentadora para la población.