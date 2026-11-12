Tramitan sello azul para exvicepresidente Álvaro García Linera

El director nacional de Interpol, Martín Guzmán, informó a RED UNO que se encuentra en trámite la solicitud de un sello azul contra el exvicepresidente Álvaro García Linera, con el objetivo de establecer su ubicación y paradero.

El requerimiento fue remitido por la Fiscalía General del Estado y actualmente se realizan las coordinaciones correspondientes con la Secretaría General de Interpol.

El procedimiento busca obtener información sobre la ubicación del exmandatario. El sello azul es una notificación internacional orientada a localizar o identificar a una persona, por lo que su trámite no implica por sí mismo una orden de captura.

Fiscalía cita a García Linera y Evo Morales por el caso Hotel Las Américas

El Ministerio Público emitió citaciones para que Álvaro García Linera y el expresidente Evo Morales presten declaración dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó sobre la emisión de estas citaciones, aunque no se precisaron en el reporte los detalles de las fechas previstas para las declaraciones.

Vocería presidencial desconoce pedido de asilo político

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que no tiene conocimiento de una solicitud de asilo político por parte de García Linera, tras su salida del país.

Gálvez también sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja, el exvicepresidente no cuenta con un proceso judicial directo.