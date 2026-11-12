Víctima del caso Las Américas cuestiona que Fiscalía aún no cite a Evo y Álvaro García Linera

La investigación por los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas continúa sin avances significativos, según denunció Alfredo Saucedo, abogado y una de las víctimas del caso, quien cuestionó la falta de acciones del Estado y las demoras del Ministerio Público para convocar a declarar a los presuntos responsables.

Saucedo explicó que, ante la inacción estatal y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas acudieron en agosto a la Fiscalía de Santa Cruz para activar las investigaciones.

La denuncia fue admitida el 11 de septiembre; sin embargo, posteriormente apareció una proposición acusatoria impulsada por la bancada de Libre para iniciar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García Linera.

A criterio del abogado, esta iniciativa puede perjudicar el avance de la investigación.

"No lo interrumpe como tal, pero sin embargo le da el motivo perfecto para que Álvaro García Linera y Evo Morales planteen un recurso una vez sean citados por la Fiscalía de Santa Cruz. Van a plantear cualquier recurso diciendo que ya están siendo denunciados y enjuiciados en un juicio de responsabilidades que a todas luces no va a prosperar", sostuvo.

El abogado sostuvo que ese juicio no podrá avanzar porque actualmente no existe una ley que permita desarrollar ese procedimiento con las garantías necesarias.

Recordó que el Tribunal Constitucional observó la Ley 044 en 2024 y pidió incorporar una segunda instancia. También señaló que existen más de 30 juicios de responsabilidades paralizados en la Asamblea Legislativa.

"La denuncia en Santa Cruz va a continuar, pero contra los demás investigados, porque hay que recordar que, de acuerdo al informe de la CIDH, son muchas personas que son responsables, materiales, intelectuales, y no solamente Evo Morales y Álvaro García Linera", afirmó Saucedo.

Saucedo reveló que el 21 de septiembre solicitaron a la Fiscalía que cite a Morales y García Linera, pero recibieron como respuesta que no existían elementos de prueba suficientes. El 1 de octubre reiteraron el pedido y, según relató, la Fiscalía les comunicó que primero convocaría a otras personas como testigos.

"La Fiscalía nos respondió de que no podía citar a Evo Morales ni Álvaro García Linera porque no había elementos de prueba para poder citarlos. Entonces nosotros reiteramos la solicitud de citación para estas dos personas en fecha primero de octubre de este año. Y la Fiscalía lo que nos dijo fue que su estrategia iba a ser citar primero a otras personas como testigos para después poder citarlos a ellos", relató.

Finalmente, expresó la frustración de las víctimas por la falta de avances y recordó que la CIDH estableció en 2021 la responsabilidad del Estado boliviano.