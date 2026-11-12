Caso Hotel Las Américas: Fiscalía no encuentra a García Linera para notificarlo y alista citación para Evo Morales

La Fiscalía General confirmó que se avanza en la citación del exvicepresidente Álvaro García Linera y del expresidente Juan Evo Morales dentro del caso Hotel Las Américas. Jose Armando Urioste, fiscal General del Estado informó que ayer en horas de la tarde se intentó notificar al exvicepresidente, pero no fue encontrado.

“Las Américas se ha citado ayer en horas de la tarde al exvicepresidente García Linera, no se lo ha encontrado, entonces se están haciendo las pesquisas correspondientes porque ya hay una notificación oficial de aquello”, declaró.

En la misma declaración, confirmó que también se ordenó la citación del exmandatario. “Y se ha ordenado también la citación de Juan Evo Morales, que esa no la tenemos todavía realizada, pero está avanzando”.

Consultado sobre cuándo se ejecutará esa citación, evitó dar una fecha por estrategia investigativa. “No sabemos el día porque eso es un tema que se opera, de hecho ¿No es cierto? No podemos dar la información porque la gente toma sus recaudos y obviamente no va a estar donde tenemos la información. Entonces eso en las próximas horas se va a realizar”, sostuvo.

Explicó que los actos investigativos continúan y que se han solicitado varios requerimientos para acumular la prueba. Señaló que, si bien ya existe una proposición acusatoria presentada “con bastante prueba, pero estamos judicializando la prueba para que dentro de los treinta días podamos presentar lo que en derecho corresponda”.

El objetivo central, según dijo, es lograr las declaraciones de ambos ex autoridades en ese plazo.

“El propósito es que en estos treinta días se tengan las declaraciones de ambos; teniendo las declaraciones de ambos ya se toma la decisión de qué tipo de proposición presentamos ante la Suprema y ahí se ve ya el trámite”, afirmó.

Sobre la versión de que Álvaro García Linera habría salido del país, aclaró que no hay confirmación oficial.

“Sí, eso es una información extraoficial, no tenemos información oficial porque la embajada mexicana solamente ha informado el caso de Nadia Beller, pero no ha informado de García Linera. Se está solicitando el informe”, señaló. “Se está solicitando todos los informes correspondientes”.