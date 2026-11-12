Caso maletas: Fiscalía ampliará la investigación contra el juez Primo Flores y otros exfuncionarios

La Fiscalía General del Estado anunció que convocará a declarar al juez Primo Flores, de Santa Cruz, y a otros exfuncionarios públicos mencionados en las declaraciones ampliatorias del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que la investigación continuará y que no se limitará a las personas que ya prestaron declaración. Según explicó, las nuevas revelaciones de Quezada comprometerían la situación jurídica del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dentro de este proceso.

"Se va a convocar a declarar a todas las personas que ha mencionado el señor Aldo Quezada. Entre ellos, a Primo Flores, pero hay un montón de personas que se han mencionado", manifestó Urioste.

La autoridad explicó que el Ministerio Público ampliará las pesquisas a funcionarios y personal del aeropuerto, además de trabajadores de Aduanas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). También se investigará la ruta que siguió la aeronave, el ingreso de las maletas y los depósitos donde habrían llegado.

Urioste señaló que existen filmaciones en las que se observa el ingreso de las maletas sin mayores restricciones. Asimismo, cuestionó un informe que hace referencia a la intervención de perros, debido a que, según indicó, ese procedimiento no se observa en los videos revisados.

"Hay filmaciones donde entran las maletas de manera absolutamente libre, hay un informe que habla de perros, no hemos visto perros en ningún video", sostuvo el fiscal general.

El titular del Ministerio Público aclaró que no se investigan nuevos delitos, sino las diferentes formas de participación en el hecho que se indaga por presunto narcotráfico. Añadió que las pesquisas avanzan hacia personas que habrían intervenido de manera indirecta.

Durante sus declaraciones, Urioste también se refirió a los procesos que involucran a Romer Saucedo. Precisó que actualmente existen dos investigaciones: el caso Maletas y otro por presunto cohecho activo, relacionado con la recepción de un millón de bolivianos por parte de su hermana.

Sobre este último proceso, explicó que todavía se analiza si corresponde un juicio de responsabilidades o si debe tramitarse por la vía ordinaria, dependiendo de la naturaleza de los hechos y de la competencia que determinen las autoridades judiciales.

"Estamos haciendo los actos investigativos. Vamos a poner a consideración de los jueces cautelares y ellos, al definir la situación jurídica de la persona, pueden declarar la competencia o incompetencia", explicó.

La Fiscalía aseguró que continuará reuniendo elementos para establecer el grado de participación de cada persona mencionada y esclarecer cómo ingresaron las maletas, quiénes intervinieron en su traslado y qué responsabilidades podrían existir dentro de este caso.