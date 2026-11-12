Policía anuncia refuerzos y procesos contra responsables de los destrozos en el Chapare

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, anunció el refuerzo de efectivos policiales en el Trópico para contener nuevos hechos de violencia y garantizar la libre circulación de personas y vehículos, luego de los enfrentamientos registrados la madrugada del miércoles en el retén de El Castillo, en Villa Tunari.

La autoridad policial confirmó que tres efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultaron heridos, aunque ninguno reviste gravedad.

Aseguró que la Policía mantendrá su presencia en la región y que no permitirá que los conflictos deriven en nuevas agresiones.

"La Policía Boliviana garantiza y está presente en todo nuestro departamento. Simplemente estos son excesos que el día de ayer se hubiesen cometido, pero entendemos que el Trópico es un terreno hostil y nosotros vamos a desplegar todo nuestro personal para contener este tipo de eventos", dijo.

Ontiveros indicó que, según los informes recibidos durante esta mañana de este jueves, las actividades se desarrollan con normalidad en Villa Tunari; mientras, en el retén donde se encuentra instalada la vigilia, los movilizados continuaban con sus controles internos, pero sin interrumpir el tránsito.

"Actualmente, según los partes e informes que hemos recibido en la mañana, se encuentra normalmente desarrollando las actividades, especialmente en Villa Tunari. Sobre el punto específico donde se encuentra la vigilia, permanece esta gente realizando vigilia, pero no está interrumpiendo el libre tránsito de vehículos ni personas en el lugar", explicó.

Tres policías heridos y daños a bienes del Estado

Respecto a los enfrentamientos registrados ayer en el retén, el comandante departamental de la Policía informó que tres efectivos de Umopar resultaron heridos por las agresiones y actualmente reciben atención médica en una clínica.

"Lamentablemente, dentro de estos acontecimientos se han utilizado piedras, palos e incluso agentes explosivos. Fruto de ello han resultado tres de nuestros efectivos de Umopar heridos, los cuales no revisten ninguna gravedad y están siendo tratados en una clínica", señaló.

Asimismo, indicó que, de acuerdo con los informes policiales, los movilizados habrían utilizado piedras, armas blancas y bombas molotov, mientras que los uniformados recurrieron proporcionalmente a agentes químicos para contener y repeler las agresiones.

Sobre los daños ocasionados a la infraestructura utilizada por los policías como puesto de vigilancia y descanso, Ontiveros anunció que los efectivos afectados presentarán las denuncias correspondientes y se buscará identificar a los responsables.

"Los excesos que el día de ayer se han registrado serán denunciados. El personal de Umopar, tanto los que han sido heridos como los que han sufrido algún daño o deterioro de bienes del Estado, van a realizar su denuncia e identificar a los autores para que se hagan responsables de lo que han suscitado", afirmó.

Policía descarta que el operativo buscara detener a Evo Morales

Ontiveros también se refirió al despliegue policial realizado la madrugada del miércoles en el Trópico y descartó que el operativo tuviera como objetivo ejecutar una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

Explicó que los efectivos de Umopar ejecutaban un plan de interdicción denominado Muralla, para el cual se movilizaron 96 policías y aproximadamente 19 vehículos.

"Simplemente obedecía a labores de interdicción en el Trópico de Cochabamba, no se estaba ejecutando ningún mandamiento de aprehensión", aclaró.

Las declaraciones se producen después de que Morales atribuyera los conflictos a supuestos cobros irregulares en el retén de El Castillo y calificara la intervención policial como una provocación del Gobierno.

Consultado sobre las declaraciones y posibles amenazas, Ontiveros sostuvo que cualquier situación será analizada y procesada por la institución policial.

En ese contexto, sostuvo que la institución actuará dentro del marco de la legalidad, necesidad y proporcionalidad, con el objetivo de proteger los derechos de toda la población.

También justificó la decisión de reforzar la presencia policial en el Trópico al señalar que se trata de una región donde se registraron hechos relacionados con narcotráfico, sicariato y violencia.

Entretanto, la vigilia continúa instalada en el retén de El Castillo, donde los movilizados mantienen sus controles internos, mientras la Policía asegura que permanecerá en la zona para evitar nuevos excesos y resguardar la seguridad.