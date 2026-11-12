Bolivia recibió oficialmente la visita de dos papas en la historia de la Iglesia católica: Juan Pablo II y Francisco. Sin embargo, hay un tercer pontífice que conoce el territorio boliviano: León XIV, quien estuvo en el país cinco veces antes de asumir el papado.

La primera visita papal ocurrió del 9 al 14 de mayo de 1988, cuando el papa Juan Pablo II llegó a Bolivia. Durante su recorrido visitó distintas ciudades y departamentos, entre ellos La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz y Trinidad.

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Años después, del 8 al 10 de julio de 2015, el papa Francisco realizó una visita apostólica al país. Su agenda incluyó La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra.

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Pero la relación de Bolivia con el actual pontífice, León XIV, comenzó mucho antes de su elección.

Robert Francis Prevost visitó Bolivia en cinco oportunidades cuando todavía formaba parte de la Orden de San Agustín. Según recordó Marcelo Ramírez, superior de los agustinos en La Paz, durante esos viajes compartió con comunidades religiosas y jóvenes sacerdotes.

En sus recorridos llegó a los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Potosí. También conoció el convento de Santa Rita y la iglesia del Señor Jesús del Gran Poder, en La Paz, administrados por la Orden Agustina.

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Durante una de sus estadías recibió como obsequios un poncho y un chullo, prendas que utilizó como gesto de agradecimiento.

De esta manera, Bolivia registra dos visitas oficiales de papas en ejercicio, mientras que León XIV suma cinco visitas anteriores, realizadas antes de convertirse en pontífice.

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Actualmente, el papa desarrolla una gira por países de Sudamérica, pero Bolivia no figura entre los destinos incluidos en su agenda.