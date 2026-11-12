Juan Pablo Velasco denuncia amenazas e injerencia judicial contra Libre en las subnacionales

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, denunció amenazas, presiones familiares e injerencia judicial contra la alianza Libre durante las elecciones subnacionales.

Aseguró que fueron amenazados con quitarles toda la sigla política si inscribían a Christian Méndez como candidato a alcalde de San Ignacio de Velasco y afirmó que posteriormente dos postulaciones fueron impedidas.

El pronunciamiento surge después de las declaraciones de Aldo Ismael Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, quien fue aprehendido el miércoles 11 de noviembre en el marco de las investigaciones del denominado caso maletas, por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

En ese contexto, Velasco afirmó que durante el proceso electoral su agrupación sufrió presiones que, según denunció, involucraron a operadores judiciales, empresarios del sector bancario, ministros, exautoridades y excandidatos a gobernador.

"Durante las elecciones subnacionales de este año, desde LIBRE sufrimos amenazas, presiones familiares y situaciones que son verdaderos actos de extorsión política, judicial y atentados contra la libertad de elegir y la democracia", dijo a través de sus redes sociales.

Denuncia amenazas para retirarles la sigla

Velasco relató que uno de los episodios ocurrió en San Ignacio de Velasco, donde presuntamente les advirtieron que perderían toda la sigla de Libre si inscribían a Christian Méndez como candidato a alcalde.

Pese a las advertencias, aseguró que decidió respaldar su postulación. Sin embargo, Méndez fue inhabilitado por una observación relacionada con su certificado de idioma.

"Lo inscribimos. Y finalmente lo inhabilitaron utilizando una observación sobre un certificado de idioma que había sido presentado en tiempo y forma", señaló.

El gobernador indicó que Méndez presentó una denuncia que terminó en los juzgados de La Guardia y El Torno, instancias que mencionó en relación con las declaraciones de Quezada sobre el presunto uso de juzgados para manipular decisiones judiciales.

Asimismo, afirmó que viajaron a La Paz para presentar una denuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y buscar el respaldo de diputados y senadores.

Afirma que eliminaron a otro candidato de las listas

Velasco aseveró que después de la inhabilitación de Méndez recibió nuevas amenazas para que no inscribiera a otro postulante, bajo la advertencia de que también sería apartado de la contienda electoral.

Pese a ello, decidió registrar a otro candidato, cuyo nombre inicialmente apareció en las listas oficiales de habilitados. Sin embargo, denunció que fue eliminado a las 23:30 desde La Paz.

"Así fue como nos quitaron la posibilidad de competir electoralmente. No fue por falta de voluntad, ni por falta de candidatos. Fue después de una serie de amenazas y decisiones que deben investigarse hasta las últimas consecuencias", afirmó.

También denunció que las presiones alcanzaron a su entorno familiar, debido a que, según su versión, le advirtieron que utilizarían influencias judiciales para perjudicar a una familiar suya en un proceso legal.

Pide investigar a autoridades y operadores judiciales

Velasco anunció que continuará haciendo públicas las denuncias y las pruebas que, según aseguró, involucran a diferentes actores políticos, económicos y judiciales.

Entre los mencionados incluyó a excandidatos a gobernador, ministros, viceministros, operadores judiciales y al ciudadano argentino que se encuentra recluido en Chonchocoro.

"Que se investigue todo. Que se conozcan los nombres. Que se establezcan las responsabilidades. Y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley", expresó.

Finalmente, cuestionó el presunto uso de la justicia para ejercer presión política y sostuvo que las instituciones judiciales deben garantizar los derechos de la población. "La justicia no puede ser un instrumento de extorsión política ni un negocio de grupos de poder económico. La justicia debe proteger al ciudadano, garantizar sus libertades y defender sus derechos".

Velasco aseguró que hará públicas nuevas denuncias y pruebas sobre los hechos que, según afirmó, impidieron a LIBRE competir por la Alcaldía de San Ignacio de Velasco.