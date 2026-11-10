TSE prevé entregar en diciembre el anteproyecto para modificar cuatro leyes electorales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la socialización de las propuestas de modificación de cuatro normas vinculadas al sistema electoral registra un importante avance. El anteproyecto será remitido a la Asamblea Legislativa entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre para su análisis.

Las normas que se busca modificar son la Ley 018 del Órgano Electoral, la Ley 026 del Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Ávila señaló que uno de los objetivos es corregir problemas registrados en anteriores procesos electorales. Entre los principales cambios propuestos está establecer que las listas de candidaturas se cierren 45 días antes de cada elección, dejando atrás la inscripción hasta 48 horas antes de la votación.

“En la propuesta que estamos presentando, 45 días antes de cada proceso electoral se cierran las listas. Ya no va a haber más sustituciones”, explicó.

La propuesta también contempla la eliminación y sanción de los denominados “taxipartidos”, además de medidas para fortalecer la institucionalización y democratización interna de las organizaciones políticas.

Otro de los puntos planteados es ampliar la fiscalización del Órgano Electoral sobre estas organizaciones, con el propósito de mejorar las condiciones de participación y transparencia en los procesos electorales.

Una vez entregado el anteproyecto, corresponderá a la Asamblea Legislativa analizar su contenido en las instancias correspondientes, entre comités y comisiones.