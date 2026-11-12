¿Sin tiempo para cocinar? En la Mutualista venden verduras picadas a Bs 5

Preparar el almuerzo puede ser más sencillo y económico gracias a un emprendimiento que ofrece verduras picadas, ensaladas y diferentes guarniciones a solo Bs 5.

Se trata de 'Cocina Fácil', un negocio ubicado en el Mercado Mutualista que lleva más de 45 años atendiendo a las familias cruceñas.

Sandra, responsable del emprendimiento, contó que esta iniciativa ya va por su tercera generación y nació pensando en las personas que tienen poco tiempo para cocinar. Además, explicó que mantienen los precios como una forma de apoyar la economía de sus clientes, pese al incremento en el costo de algunos productos.

“Pensando en la población y en el bolsillo de nuestros clientes, seguimos manteniendo los costos. Hasta el día de hoy no ha subido ni un solo centavo. A cinco bolivianos todo”, destacó.

Uno de los aspectos que caracteriza al negocio es la preparación diaria de sus productos. Sandra explicó que el trabajo comienza durante la madrugada y que el proceso de picado, preparación y envasado demora entre cinco y seis horas.

“Todo viene esterilizado, ya nada, todo es listo para comer. No traemos nada guardado, todo es fresco del día”, aseguró.

La variedad incluye verduras picadas, ensaladas crudas y cocidas, sopas de verduras, chuño cocido, papines salteados, camotes, papas cocidas y diferentes guarniciones. También ofrecen combinaciones que pueden acompañar carnes o complementar distintos platos de comida.

Sandra invitó a la población a visitar su puesto en el Mercado Mutualista, específicamente en el módulo Abasto 2, ubicado sobre el tercer anillo externo.