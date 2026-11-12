Oruro prepara cambios para controlar graderías y precios del Carnaval 2027

La Alcaldía de Oruro prepara cambios en la organización del Carnaval 2027, con el objetivo de mejorar la logística, controlar el armado de graderías y evitar cobros excesivos a los espectadores. El alcalde Iván Quispe informó que el municipio tendrá mayor participación en la administración de los espacios públicos y definirá los precios máximos para toda la ruta carnavalera.

La autoridad explicó que, de acuerdo con el nuevo reglamento municipal, únicamente los propietarios de inmuebles ubicados en la ruta del Carnaval y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro podrán adquirir metros lineales para instalar graderías y obtener beneficios económicos por su utilización.

“En esta ocasión y a partir de esta ocasión solamente van a poder armar dos instituciones, que son los que tienen bienes inmuebles en la ruta del carnaval y el GAMO, el municipio, la alcaldía”, señaló Quispe.

Respecto a espacios estratégicos como la avenida Cívica, el alcalde aseguró que la administración estará exclusivamente a cargo del municipio. Para su aprovechamiento, la Alcaldía prevé instalar graderías propias o establecer acuerdos con empresas privadas mediante la modalidad de comodato, bajo especificaciones técnicas definidas por la institución.

Quispe remarcó que el municipio mantendrá el control de los espacios y establecerá los montos que se cobrarán al público, incluso cuando la infraestructura sea instalada mediante acuerdos con empresas.

Precios tendrán límites para evitar sobrecostos

Uno de los objetivos de la nueva reglamentación es evitar que los espectadores tengan que pagar montos excesivos por un asiento durante la entrada folklórica.

El alcalde informó que se realiza un estudio socioeconómico para establecer una lista de precios que fijará límites de cobro en toda la ruta del Carnaval.

“Lo que queremos es que no tengamos precios exorbitantes”, sostuvo, al señalar que la intención es facilitar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros y evitar que los costos elevados afecten al turismo.

Organización conjunta y acreditación de periodistas

Quispe aclaró que la organización del Carnaval continuará bajo la participación de las tres instancias establecidas en la normativa: el municipio, la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) y la instancia de etnografía.

Cada institución mantendrá sus atribuciones: la ACFO se encargará de los asuntos internos de sus 52 conjuntos folklóricos, mientras que el municipio tendrá competencias sobre las vías, rutas, espacios públicos y graderías.

En cuanto a la cobertura periodística, la Alcaldía anunció que habilitará espacios exclusivos para los medios de comunicación nacionales e internacionales, además de establecer un sistema de acreditación y coordinar la logística con las asociaciones de periodistas.

El alcalde indicó que el propósito es facilitar las transmisiones y evitar obstáculos para los equipos de prensa que llegarán a Oruro para mostrar al mundo la celebración del Carnaval 2027.